Juventus, sospiro di sollievo Pogba: la data del recupero dall’infortunio

Juventus, il francese sta provando ad accorciare i tempi: la prossima settimana sarà quella decisiva per ipotizzare la data del rientro.

Paul Pogba è stato uno dei primi botti di mercato dell’estate bianconera. Massimiliano Allegri ha caldeggiato fortemente il suo ritorno da Manchester per dare il via alla tanto attesa “ricostruzione” del centrocampo della Juventus. I tifosi non vedevano l’ora di ammirare di nuovo le giocate del “Polpo”, un giocatore mai realmente dimenticato dopo la sua cessione ai Red Devils avvenuta nell’estate 2016 per oltre cento milioni di euro. Ed invece per farlo dovranno attendere necessariamente qualche settimana.

Il francese si è infortunato al menisco durante la tournée americana e per diversi giorni ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Dopo il consulto con un luminare a Lione, ha deciso di scongiurare l’ipotesi operazione. Una scelta che avrebbe inevitabilmente allungato i tempi di recupero e rimandato il suo ritorno in campo con ogni probabilità al 2023.

Juventus, Pogba mette nel mirino la Salernitana

Saltare la prima parte di stagione con la Juventus – ma soprattutto dire addio alla possibilità di giocare i Mondiali in Qatar con la sua Francia – sarebbe stato un colpo durissimo. Motivo per cui Pogba ha deciso di assumersi ogni tipo di rischio e intraprendere la cosiddetta terapia conservativa, che gli consentirà di tornare a disposizione di Allegri entro metà settembre. Per adesso il centrocampista ha lavorato esclusivamente tra palestra e piscina, nella prossima settimana invece rimetterà piede nel campo di allenamento.

Quella, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà la vera prova del nove. E che consentirà di ipotizzare la fatidica data del rientro. Se tutto dovesse procedere per il meglio, Pogba dovrebbe fare il suo esordio ufficiale nel weekend del 10-11 settembre, nella sfida con la Salernitana di Davide Nicola. La partita in cui Allegri riavrà probabilmente anche Di Maria.