Calciomercato Juventus, intreccio con Cannavaro: si sblocca a gennaio

Calciomercato Juventus, Cannavaro ha già messo nel mirino qualche colpo per risollevare le sorti del Benevento.

Non è solo la Juventus ad aver iniziato il campionato piede sbagliato, ma anche il Benevento dell’ormai ex allenatore Caserta le cui redini sono state prese dal campione del mondo e pallone d’oro Fabio Cannavaro, al quale la società ha voluto appunto dare fiducia e dare il compito di risollevare le sorti della squadra campana.

Nonostante Cannavaro sia arrivato da poco a Benevento, però, egli ha già le idee chiare sul da farsi: innanzitutto pendere le redini della rosa e trovare una nuova quadratura e poi prendere qualche innesto che possa dare quel quid in più alla squadra. Ovviamente le operazioni in entrata si andrebbero a fare nel mercato invernale e quindi a gennaio poiché ovviamente quello estivo è bello che finito; nonostante manchi ancora del tempo a Gennaio, però, sembra che ci siano già stati dei sondaggi per un calciatore bianconero, che sta trovando poco spazio nel gioco di Allegri e potrebbe effettivamente lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, Soule a Benevento: scenario possibile a Gennaio

Il fantasista argentino ex Velez è infatti stato utilizzato solamente nel pre-campionato dal tecnico livornese e quindi una sua cessione non rappresenterebbe per la Juventus una perdita importante. Stando a quanto riportato da “seriebnews.com”, sembrerebbe che l’affare potrebbe essere portato a termine proprio bei mesi invernali, il che fornirebbe non solo a Cannavaro di arrivare al suo obiettivo, ma anche all’argentino di mettere minuti nelle gambe e accumulare esperienza nel campionato cadetto, rinomato proprio per essere il campionato in cui inviare i giovani “a farsi le ossa”.