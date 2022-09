Doppio ritorno di fiamma: Milinkovic-Savic alla Juventus a gennaio

Doppio ritorno di fiamma già a gennaio: ecco lo scenario che potrebbe portare Milinkovic-Savic alla Juventus nei prossimi mesi

Un doppio ritorno di fiamma che potrebbe stravolgere il centrocampo bianconero. E questo, secondo il portale dailynews24, potrebbe succedere già nel prossimo mese di gennaio. Partiamo dal primo, che sembra comunque più logico: il Manchester United, dopo il Mondiale, potrebbe tornare alla carica per Adrien Rabiot. Il centrocampista era ad un passo dai Red Devils fin quando tutto non è saltato tutto per la richiesta di 10 milioni di euro di ingaggio fatta dalla madre del giocatore. Ma le parti in questi mesi si potrebbero pure riavvicinare.

E la Juventus, come successo il mese scorso, non ci penserebbe due volte a cedere il giocatore. Magari cercando un assalto a quel Milikonvic-Savic che, ogni estate deve lasciare la Lazio ma alla fine rimane sempre alla corte di Lotito. Adesso, con un contratto in scadenza nel 2024 e con un rinnovo che potrebbe anche non arrivare, le possibilità di un cambio di casacca diventano più alte. E questo potrebbe spingere Cherubini a cercare quello che potrebbe essere un vero e proprio colpaccio.

Doppio ritorno di fiamma, Milinkovic alla Juve

Il nome di Milinkovic-Savic ha sempre scaldato i cuori dei tifosi bianconeri. E appare davvero illogico in alcune situazioni come uno della sua qualità possa ancora essere alla Lazio. Certo, c’è di mezzo Lotito e allora è sempre difficile riuscire a scendere a compromessi. Ma il centrocampista in questo momento sembra decisamente essere al punto di svolta della propria carriera. Deve fare il definitivo salto di categoria e cercare di giocare per vincere qualcosa di importante. Lo scudetto ad esempio, cosa che alla Lazio è difficile.

Difficile a gennaio, sì. Ma non impossibile la prossima estate. Il Sergente a Torino è sempre piaciuto.