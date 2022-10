Milan-Juventus, ribaltone possibile: recupero lampo del big

Milan-Juventus, il prossimo fine settimana è in programma la sfida ai campioni d’Italia: Pioli potrebbe recuperare un big

La prossima settimana c’è il big match: Milan-Juventus. E Pioli non se la passa bene visti quelli che sono stati gli infortuni che hanno colpito il Milan con le nazionali. Ok, Allegri di questi problemi nella sosta non ne ha avuti, in casa Juventus si è pensato di fare tutto da soli visto quelli che sono stati i vari stop anche nelle scorse settimane. Insomma, non è che Allegri vada meglio, anzi. Eppure, in casa Milan, aumentano le speranze di riuscire a recuperare quello che è un vero e proprio big.

Parliamo di Theo Hernandez: il difensore che non ha risposto alla chiamata della propria nazionale appunto per un problema muscolare, secondo quanto riportato da Pianeta Milan ha svolto degli esami strumentali in programma. E tutto procederebbe per il verso giusto e aumentano in questo modo le speranze di vederlo in campo contro la Juventus. Anche se, ovviamente, sarebbe un recupero lampo visto il problema che ha colpito il terzino sinistro del Milan, uno degli elementi più determinanti in questo campionato.

Milan-Juventus, Pioli recupera Theo?

Non è detto ovviamente che il difensore possa essere in campo. Ma non è detto nemmeno che Theo non acceleri il recupero per farcela, magari anche rischiando un poco. Cosa che i medici non vorrebbero, ma poi ci sono anche quelle che sono le volontà dei calciatori e le decisioni del tecnico che per una sfida così importante potrebbe anche decidere di rischiarlo. Vedremo, in ogni caso, se in altri club le cose procedono sempre per il verso giusto, in casa Juventus questo non si conosce.