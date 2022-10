Calciomercato Juventus, Allegri non lo lascia andare: decisione inamovibile

Tante voci di calciomercato si accavallano anche in questo periodo per la Juventus, che sarà una delle protagoniste del 2023 in arrivo.

La squadra di Allegri è chiamata a dare il massimo in questa fase della stagione sia in Italia che in Europa, con la speranza di riuscire a poter proseguire il suo cammino in questa annata calcistica nel migliore dei modi. Certo è che fino alla sosta non bisognerà commettere troppi errori, con la speranza di recuperare al meglio i giocatori che sono rimasti fuori finora per infortunio come Pogba e Chiesa ad esempio.

Poi a rinforzare la squadra ci penserà la dirigenza, che avrà senz’altro già appuntato sul proprio taccuino dei nomi importanti per far sì che la rosa possa essere migliorata. Magari già a partire da gennaio, se ci sarà qualche occasione da poter sfruttare. Ma è in estate che ci si attendono i cambiamenti maggiori.

Juventus, Gatti non si muove a gennaio

Potrebbe anche esserci qualche cessione, chi ha giocato poco potrebbe pensare a cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Ad esempio c’è Gatti al quale il tecnico sta concedendo poco spazio. L’ex Frosinone sta proseguendo nel suo percorso di crescita al fianco di compagni più esperti, ma è chiaro che vorrebbe scendere in campo. Calciomercato.it frena però ogni possibile voce di partenza per lui. Gatti infatti è molto apprezzato da Allegri e dalla società, che ha fatto un investimento importante per portarlo a Torino. Per questo motivo è da escludere una sua partenza, anche temporanea, a gennaio.