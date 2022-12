Juventus Mondiale: 007 in azione, il tris di gioielli è luccicante

Juventus Mondiale e tris di gioielli meraviglioso. Si stanno già muovendo, ecco tutti gli aggiornamenti.

Non solo aspetti negativi dietro un Mondiale del quale si è discusso tanto preliminarmente e del quale si è anche detto non poco durante il suo svolgimento, non sempre per questioni unicamente sportive. Basti pensare ai tanti bei racconti legati a realtà come quella del Giappone o del Marocco, ma anche alle cronache per quanto accaduto dopo la vittoria di Hakimi e colleghi sulla Spagna.

A ciò si aggiunga la questione Portogallo-CR7 e, ancora, le tante polemiche nate su motivi di natura politica e sociale, iniziate già prima della cerimonia inaugurale dell’evento e proseguite poi durante la stessa competizione, come emerso da vicende quali quella della Germania o inerenti particolari clausola imposte ai tifosi arrivati in Medio Oriente.

Calciomercato Juventus, tris di nomi Mondiali per Allegri: occhi puntati in Qatar

Senza imbatterci in questioni altre, si sottolinei come il Mondiale, da sempre, rappresenta un ottimo contesto per poter osservare a determinati livelli giocatori che abbiano già stimolato l’attenzione di realtà europee. Una sorta di prova del nove, per confermare o ribaltare valutazioni circa determinati giocatori, non sempre in grado di reagire bene di fronte a pressioni importanti come quelle caratterizzanti una competizione così.

Certo, la valutazione non può dipendere unicamente dalla resa di un singolo nel corso di una manciata di settimane. Queste ultime possono comunque essere profondamente indicative e, su tale fronte, anche la Juventus sembra aver messo nel mirino profili di diverso calibro per provare a rinforzarsi in futuro. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Tuttosport, a detta del quale i bianconeri sarebbero sulle tracce di tre giocatori.

Ci riferiamo allo statunitense figlio d’arte, Timothy Weah, attualmente militante nel Lille, nonché a Goncalo Ramos e Yunus Musah, rispettivamente militanti nel Benfica e al Valencia.