Calciomercato Juventus, un attaccante per Milinkovic: scambio choc

Calciomercato Juventus, il centrocampista serbo è appena rientrato dall’avventura mondiale ed ha ripreso ad allenarsi.

Non è stato un Mondiale esaltante quello di Sergej Milinkovic-Savic. Tutt’altro. La sua Serbia, secondo le previsioni della vigilia, doveva essere una delle grandi sorprese della rassegna iridata, entrata in questi giorni nella sua fase conclusiva.

Ed invece i balcanici, allenati dall’ex giocatore della Stella Rossa Dragan Stojkovic non sono riusciti a superare neppure la fase a gironi, arrivando dietro a Brasile e Svizzera. Il centrocampista della Lazio, l’uomo in assoluto più chiacchierato del calciomercato italiano (e non solo) nonché una delle stelle della selezione serba, ha dovuto rifare le valigie molto prima del previsto. Pur realizzando un gol contro il Camerun nella seconda giornata, non ha particolarmente brillato. E nei momenti decisivi ha finito per risentire delle problematiche di una selezione sicuramente talentuosa ma apparsa poco organizzata. Ieri ha fatto ritorno a Roma ed è pronto a riprendere gli allenamenti con la squadra di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, ancora in piedi l’ipotesi scambio con Kean

In tanti erano convinti che il Mondiale ne avrebbe accresciuto il valore di mercato, ma a quanto pare non sarà così. In questo momento si registra dunque una totale fase di stallo, dove le pretendenti – una di queste è ovviamente la Juventus – attendono la prossima mossa della società di Claudio Lotito.

Che fa la Lazio? Il patron biancoceleste qualche giorno fa si era lasciato scappare un sibillino “nella vita tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine”, rispondendo ad una domanda su Milinkovic-Savic. Il club capitolino deve decidere cosa fare. E il tempo stringe, visto che il contratto del giocatore scadrà nel 2024. Se non dovesse rinnovare il grande rischio è quello di perderlo a zero. La Juventus, nel frattempo, resta in attesa. Il terremoto societario dello scorso 28 novembre ha stravolto quelle che erano le strategie per arrivare al “sergente”. Intanto l’insider bianconero PaoloNonMollo riaccende le speranze dei tifosi juventini, spiegando che è ancora in piedi un’idea di scambio con Moise Kean, una proposta che a Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, non è mai dispiaciuta.