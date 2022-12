Juventus, sospiro di sollievo Vlahovic: le condizioni del bomber

La Juventus deve guardare avanti, del resto la ripartenza del campionato dopo la sosta per i mondiali non è affatto lontana.

Ultime battute del torneo che si sta giocando in Qatar e che ha visto protagonisti tanti elementi della rosa di Massimiliano Allegri. Qualcuno è fuori dai giochi, altri sperano – come Rabiot o Paredes – di arrivare fino in fondo. Quel che è certo è che però i tifosi aspettano il loro ritorno a Torino.

C’è una seconda parte della stagione da affrontare al top, perchè ci sono tutte le carte in regola affinchè si possa lottare per un posto al sole sia in Italia che in Europa. Difficilmente arriveranno grandi rinforzi a gennaio, il calciomercato potrebbe riservare al massimo qualche occasione low cost. Ma rientreranno al top Pogba e Chiesa, che possono essere considerati come due colpi niente male.

Juventus

Adesso c’è da preparare al meglio le prossime partite, perchè saranno molto importanti per indirizzare il cammino della squadra di Allegri in campionato. Avvicinarsi al Napoli senza perdere altro terreno sarà fondamentale per avere chance di lottare per lo scudetto.

Un uomo chiave per il tecnico livornese sarà senz’altro Dusan Vlahovic. Che pur non al meglio si è messo in luce ai mondiali confermando di essere uno dei migliori attaccanti della sua generazione. Gli occhi di tanti club si posano su di lui ma la Juventus vuole tenerselo stretto. Con Allegri che si aspetta da lui tanti gol nella seconda parte della stagione. E dall’infermeria arrivano buone notizie per l’allenatore. Come ha riportato Sky Sport infatti gli ultimi esami strumentali che ha svolto il serbo hanno dato buone indicazioni. Il problema legato alla pubalgia dunque sembra essere sulla via del rientro. Anche se lo staff non forzerà il suo impiego per evitare delle ricadute. Vlahovic insomma, specie nelle prime partite dell’anno, andrà gestito al meglio.