Chi è miglior allenatore della serie A? Candreva non si sbilancia

C’è grande attesa tra i tifosi della Juventus ma non solo in vista della seconda parte della stagione di serie A.

Ci siamo, i mondiali sono ormai finiti con il trionfo dell’Argentina sulla Francia. Una finale che ha estasiato tutti e che ha visto protagonisti anche alcuni giocatori della Juventus come Rabiot, Di Maria e Paredes. Adesso però l’attenzione si sposta inevitabilmente di nuovo sul nostro campionato.

A gennaio infatti si riparte, con la Juventus che inseguirà il Napoli capolista con la speranza di riuscire ad avvicinarsi alla vetta. Finora l’undici di Allegri non sempre ha brillato sul piano del gioco. Ma è riuscito nelle ultime sei gare disputate sempre a vincere, ritrovando solidità difensiva, indispensabile per poter puntare in alto. Se il Napoli invece spesso è riuscito a vincere e divertire, tutte le altre squadre hanno avuto alti e bassi.

Candreva non si sbilancia sul miglior allenatore

Chi è il migliore tecnico della serie A? Spalletti? L’allenatore della Juventus Allegri, Mourinho, Inzaghi o Sarri? Ai microfoni di TvPlay.it l’esterno destro della Salernitana Antonio Candreva non ha voluto esprimere il proprio giudizio.

“Gli allenatori sono una parte importante del nostro campionato. Riescono a cambiare gli equilibri delle squadre, quindi non è giusto dire quale potrebbe essere migliore o peggiore in questo momento. La stagione è talmente mutevole che è lecito andare cauti con i giudizi” sono le sue parole. Frasi di estrema saggezza, del resto Candreva è uno dei giocatori più esperti del nostro campionato e sa benissimo che bastano un paio di partite, nel bene o nel male, per far cambiare una valutazione. Anche se alla fine il miglior allenatore è sempre quello che riesce a portare a casa lo scudetto.