Calciomercato Juventus, telenovela infinita: Conte ha detto no

Calciomercato Juventus, la telenovela è infinita: Antonio Conte per il momento ha detto di no. Ecco la situazione attorno al tecnico

Non ha nessuna fretta Antonio Conte. E poi si sa, lui è uno abituato a mettere pressione ai presidenti che cercano in qualche modo di blindarlo. La stessa situazione, ad esempio, l’ha vissuta prima alla Juventus e poi all’Inter: nel momento in cui ha sentito che le prospettive non erano quelle da lui volute, ha preferito cambiare aria.

E potrebbe succedere lo stesso al Tottenham, a quanto pare: sì perché se ieri vi abbiamo parlato di quella che potrebbe essere l’offerta degli Spurs da 18,3 milioni di euro a stagione, a quanto pare, il Daily Mail, ha una novità importante nel merito della questione. Conte avrebbe detto di no al rinnovo nonostante l’aumento dello stipendio, in attesa di capire quali sono realmente le intenzioni della società per il prossimo mercato. Sin da gennaio il salentino si aspetta che il presidente londinese metta mano al portafoglio per alzare il livello tecnico della rosa.

Calciomercato Juventus, Conte non rinnova

Insomma, Conte per il momento non rinnova. Vuole vederci chiaro. Come sappiamo, nel momento di massima crisi bianconera con l’eliminazione dalla Champions League, si è parlato anche di quello che potrebbe essere un ritorno. Poi Allegri si è rimesso in carreggiata, e per il momento ha rimesso i bulloni alla propria panchina.

Certo, c’è ancora più di metà stagione da giocare e in seno alla società non c’è più Agnelli, colui he ha voluto il ritorno di Max. E allora le cose potrebbero davvero cambiare nel corso dei prossimi mesi. E con Conte libero, allora, per Allegri la situazione si potrebbe davvero fare difficile.