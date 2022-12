Calciomercato Juventus, colpo alla de Ligt: Allegri sotto choc

Calciomercato Juventus, colpo alla de Ligt: potrebbe esserci un assalto già nel prossimo mese di gennaio. Allegri sotto choc

Gennaio non è ancora arrivato, ma le voci di mercato continuano ad essere insistenti e le società già da un poco di tempo stanno lavorando per cercare di chiudere le trattative. In questo periodo, la Juventus però, è stata principalmente impegnata a raccogliere i cocci di quello che è successo all’interno della società.

Sì, qualcosa si è mosso uguale e soprattutto si è guardato a quei possibili obiettivi in difesa per andare a puntellare un pacchetto che sugli esterni ha delle difficoltà: da Odriozola a Karsdorp sono solamente alcuni nomi usciti fuori. Ma occhio anche, visti quelli che sono i problemi societari, a quelle che potrebbero essere delle operazioni in uscita, soprattutto se qualcuno si presentasse con un’offerta irrinunciabile. Nessuno è incedibile.

Calciomercato Juventus, il Bayern su Vlahovic

Nemmeno Dusan Vlahovic, ad esempio, sul quale secondo Il Giornale c’è il forte interesse del Bayern Monaco che dopo aver salutato Lewandowski ha giocato la prima parte di stagione senza avere un vero e proprio centravanti.

I bavaresi, dopo aver preso de Ligt la scorsa estate, potrebbero bussare nuovamente alla porta della Continassa per chiedere delle informazioni per l’attaccante serbo che prima di partire per il Mondiale con la propria nazionale non ha giocato per dei problemi fisici. Ora, è evidente che la Juve non lo vorrebbe cedere, ma qualora il Bayern arrivasse con un assegno superiore ai 100 milioni di euro, allora ci sarebbe un bel tentennamento in casa bianconera. Da una parte anche capibile visto quello che tutti noi sappiamo e che è venuto fuori con le intercettazioni. Insomma, una situazione da seguire e da monitorare con molta attenzione.