Calciomercato Juventus, vola via da Simeone: maxi tradimento da 35 milioni

Il calciatore è pronto ad accordarsi con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Affare da 35 milioni di euro. Juventus beffata.

Quinto in classifica nella Liga, a pari punti con Athletic Bilbao e Betis Siviglia, l‘Atletico Madrid di Diego Simeone si prepara a tornare in campo, giovedì prossimo, nel match contro l’Elche valevole per la quindicesima giornata di campionato.

Un match, quello contro l’ultima della graduatoria, che servirà ai Colchoneros per entrare stabilmente in zona Champions League, alle spalle di Real Sociedad, Real Madrid e Barcellona. Una Champions League che i biancorossi hanno clamorosamente abbandonato lo scorso novembre a causa dell’ultimo posto nel gruppo B dietro Porto, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen.

Un’eliminazione eclatante, quella dell’Atleti che, reduce dalla vittoria di ieri sera, nel secondo turno di Coppa del Re, contro il Deportivo Arenteiro, pensa anche al calciomercato annotando sul proprio taccuino il nome di Christian Pulisic che, non particolarmente felice al Chelsea, starebbe pensando di lasciare i londinesi per volare in Spagna al servizio di Simeone.

Calciomercato Juventus, Pulisic rifiuta la Serie A: lo statunitense vuole l’Atletico Madrid

La Juventus lo aveva tenuto d’occhio già in estate, ma Christian Pulisic aveva subito chiuso la porta in faccia al club bianconero facendo capire di voler continuare col Chelsea nel quale però, dopo l’arrivo di Potter in panchina, sembra non essere più indispensabile. Lo statunitense, infatti, da qualche settimana a questa parte avrebbe iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di lasciare i Blues per trovarsi una nuova squadra.

Una nuova squadra che, stando a quanto riportato da El Goldigital, potrebbe essere nientemeno che l’Atletico Madrid di Diego Simeone che, pronto a fare leva sulla volontà del classe ’98 di trasferirsi in Spagna, potrebbe presto versare nelle casse del Chelsea i 35 milioni di euro che Todd Boehly chiede per lasciar partire il 24enne, pagato esattamente il doppio al Borussia Dortmund nel 2019.