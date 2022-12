Un belga per la Juventus: Rabiot sblocca il rebus

Cosa succederà nelle prossime settimane in casa Juventus? Il calciomercato continuerà ad essere un argomento molto caldo per i bianconeri.

Il mese di gennaio ormai sta per arrivare, un mese molto importante per la società bianconera sotto tanti punti di vista. A partire da quello societario, visto che presto sarà nominato un nuovo cda che sarà chiamato a prendere le redini del club per condurlo verso sempre più importanti traguardi.

Gennaio è anche il mese della ripartenza della serie A. La squadra di Allegri, che ha chiuso benissimo il 2022, punterà ad accorciare le distanze dalla vetta. L’inizio del 2023 sarà importante anche perchè ricominceranno i trasferimenti di calciomercato. La Juventus deve rinnovare e ringiovanire il suo organico e più probabilmente sta già pensando ai colpi per l’estate.

Non è affatto un mistero che la dirigenza segua con interesse quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che dunque possono essere ingaggiati a parametro zero, senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

🚨📋 #Juventus is among the clubs that are monitoring the situation of Youri #Tielemans, especially in the event that #Rabiot doesn't renew with the ⚪️⚫.

📌 The 🇧🇪 midfielder will leave #Leicester in June as a free agent. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/2Mdu97zHCd

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 23, 2022