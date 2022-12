Calciomercato Juventus, tentazione Isco: Allegri lo porta a Torino così

Calciomercato Juventus, l’ormai ex trequartista del Siviglia è uno degli svincolati di lusso: lo vogliono anche in Premier League.

Soltanto qualche anno fa veniva considerato uno dei pezzi pregiati del Real Madrid. Non un titolarissimo ma pur sempre una pedina fondamentale per i Blancos delle quattro Champions League in cinque stagioni. Del resto, non si trova dall’oggi al domani un giocatore dalla qualità sopraffina come lui. Stiamo parlando di Isco, ex trequartista del club più titolato d’Europa e – fino allo scorso 21 dicembre – di proprietà del Siviglia.

Già, perché l’esperienza andalusa del centrocampista nativo di Benalmadena si è conclusa con la rescissione del contratto dopo pochi mesi. Isco era stato ingaggiato dalla società biancorossa ad agosto, una volta liberatosi gratis dal Real Madrid. Richiesto fortemente da Julen Lopetegui – esonerato un mese fa ed oggi al Wolverhampton, in Inghilterra – ha collezionato solo 19 presenze in tutte le competizioni, realizzando a malapena un gol. Un epilogo forse scontato, in linea con quelli che sono stati gli ultimi anni di Isco, la cui stella sembra essersi spenta più velocemente del previsto.

Calciomercato Juventus, idea Isco se parte McKennie

Fatto sta che a soli 30 anni lo spagnolo si ritrova ad essere un “disoccupato” di lusso. Isco doveva rilanciarsi con una squadra ambiziosa e di respiro internazionale come il Siviglia, ma le cose non sono andate per il verso giusto. A cominciare dal licenziamento del tecnico che stravede per lui.

Secondo i rumors che provengono dalla Spagna, Lopetegui sarebbe pronto a riprendersi uno dei suoi giocatori preferiti, aprendogli le porte della Premier League. Ma anche in Italia Isco ha numerosi estimatori, a cominciare da Massimiliano Allegri. La Juventus, stando a quanto riporta Sportmediaset, sta monitorando con attenzione l’evolversi della situazione e il suo nome potrebbe improvvisamente tornare d’attualità per i bianconeri. Prima, però, la Signora dovrebbe sfoltire la rosa, soprattutto a centrocampo. Uno dei principali indiziati a cambiare maglia sarebbe, a questo punto, lo statunitense Weston McKennie.