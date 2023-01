Ultima vittoria di Ronaldo, scacco matto Juventus: Allegri perde il fedelissimo

Ultima vittoria di Ronaldo, il fenomenale attaccante portoghese vuole che l’Al-Nassr costruisca una squadra competitiva.

In Arabia Saudita è scoppiata in maniera fragorosa la Ronaldo-mania. La Juventus ne sa qualcosa, visto che si avvertirono più o meno le stesse sensazioni nell’estate 2018, quando il fenomenale attaccante portoghese lasciò Madrid per portare il suo talento a Torino.

CR7 da qualche giorno è ufficialmente un giocatore dell’Al-Nassr, club della città di Riad che ha arruolato il cinque volte Pallone d’oro per le due prossime stagionu facendogli firmare un contratto dalla cifra monstre di 200 milioni di euro. Non esistono al mondo, oggigiorno, sportivi più pagati di Cristiano Ronaldo. La sua scelta di andare a svernare in Arabia ha sollevato non poche critiche. Inizialmente, infatti, sembrava che volesse continuare a giocare in Europa, nonostante le numerose offerte che gli pervenivano da campionati ricchi ma poco competitivi. Ad ogni modo, da quando l’ex bianconero è sbarcato a Riad, la visibilità è aumentata a dismisura per la società gialloblù. Lo confermano i numeri su Instagram: in pochi giorni l’Al-Nassr ha racimolato quasi 10 milioni di follower.

Ultima vittoria di Ronaldo, anche Cuadrado verso l’Arabia Saudita

Ma come sarà l’Al-Nassr di Ronaldo? Il lusitano, si sa, è uno dei giocatori più competitivi che esista sulla faccia della terra. Odia perdere e non lo nasconde. Vive per la vittoria e soprattutto per accumulare record su record.

Difficile, anzi improbabile, che in Arabia Saudita cambi atteggiamento. Pretenderà che il club costruisca una squadra competitiva attorno a lui, che possa puntare a vincere tutto. Ecco perché avrebbe già suggerito qualche nome ai dirigenti sauditi di qualche giocatore, suo ex compagno in Europa, che possa essere utile alla causa. Secondo il quotidiano spagnolo As, tutti gli indizi conducono a Juan Cuadrado, 34enne esterno della Juventus con il quale Ronaldo legò tantissimo durante l’avventura torinese. Il colombiano peraltro è in scadenza di contratto e, a quanto pare, non verrà confermato.