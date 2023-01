Dall’Arsenal alla Juventus, l’epilogo è clamoroso: restano a mani vuote

Calciomercato Juventus, dall’Arsenal ai bianconeri restano tutti a mani vuote. L’epilogo ha davvero del clamoroso.

L’epilogo ha del clamoroso. Perché va nella direzione opposta a quella immaginata fino al momento. Tra i due litiganti il terzo gode. E il terzo è il Borussia Dortmund che secondo le informazioni riportate da Sport1, adesso è davanti a tutti.

Avete capito da soli sì? Vabbè, se non lo avete fatto vi aiutiamo noi: parliamo ovviamente di Ivan Fresneda, anni 18, esploso quest’anno con la maglia del Valladolid addosso, e che sia la Juventus che l’Arsenal hanno cercato in questi mesi. Ad un certo punto sembrava davvero fatta in favore dei Gunners, con Arteta contento di poter contare sul giocatore subito, versando la metà della clausola rescissoria, vale a dire 15 milioni di euro nelle casse del club spagnolo. Ma così non sarà, almeno ad ora: i tedeschi sono avanti e lo vogliono subito, nonostante la volontà del calciatore sembra quella di voler chiudere la stagione con il suo club.

Calciomercato Juventus, Fresneda verso il Borussia

Ivan Fresneda ha un contratto fino al 2025 ma non lo rispetterà mai. Sì, al massimo a giugno saluterà la compagnia, e adesso la destinazione più probabile è quella tedesca, con i gialloneri che potrebbe chiudere adesso l’operazione e regalare al giocatore la possibilità di chiudere la stagione con i suoi attuali compagni di squadra.

Questa è la soluzione più probabile al momento, questa è la soluzione che sembra essere l’epilogo di una trattativa che non solo le squadre citate ha visto protagoniste, ma anche altre società che hanno cercato delle informazioni. Ma come spesso accade in questi casi, quando di mezzo ci sono calciatori giovani, il Borussia ci vede lungo e si prende uno degli elementi che maggiormente hanno margine di crescita nel panorama europeo. E che magari chissà tra un paio d’anni potrebbe rivendere al triplo o al quadruplo del prezzo. Colpogrosso. Sì, tutto attaccato e una sola parola. Perché di questo si tratta. Purtroppo.