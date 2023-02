Calciomercato Juventus, addio Pogba: la fumata è bianconera

Calciomercato Juventus, addio Pogba: la fumata per il centrocampista francese è bianconera. Si valuta la cessione

Ci si interroga sicuramente, in casa Juventus, su quello che potrebbe essere il futuro di Pogba. Il centrocampista che ancora non ha debuttato in stagione e che Allegri continua ad aspettare.

Ovviamente in questo caso e anche in tutti quelli gli altri che riguarderanno i calciatori bianconeri nei prossimi mesi c’è da tenere in considerazione quello che sarà il corso della giustizia sportiva e anche, ovviamente, di quello che succederà in campo. Una mancata qualificazione alle coppe europee, o addirittura una retrocessione, uno spettro che è venuto fuori con frequenza nel corso delle ultime settimane, cambierebbero gli obiettivi della prossima stagione. Una stagione che, ancora non si capisce, quale piega potrebbe prendere.

Calciomercato Juventus, su Pogba il Newcastle

Tornando a quella che è la situazione Pogba come detto la Juve farà delle valutazioni sulle condizioni fisiche del calciatore e in questa settimana inoltre s’è parlato anche di un suo possibile addio.

Un addio che non appare utopistico nella mente della dirigenza bianconera, soprattutto se il francese dovesse dimostrare ancora di avere dei problemi fisici che ne metterebbero a rischio le prossime annate. E il suo futuro, secondo delle indiscrezioni che arrivano dalla terra del Re Carlo, portano ad un possibile ritorno in Premier League, con il Newcastle che in questo caso potrebbe mettere nel mirino le prestazioni di Pogba. Ma come detto tutto gira alle condizioni di salute. Che dovranno essere risolte. Altrimenti anche il pensiero di cederlo potrebbe rimanere solamente tale.