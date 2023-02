Conte e l’indizio sulla sua prossima squadra: “È nel mio cuore”

Calciomercato Juventus, l’indizio lo lancia direttamente Antonio Conte: ecco le sue parole alla fine della gara di Champions League contro il Milan

Ieri sera, il suo Tottenham, a San Siro, in quella che è stata la sua casa quando guidava l’Inter, ci ha rimesso le penne. Una partita brutta, giocata male dai londinese, che quasi mai si sono resi pericolosi dalle parti di Tatarusanu.

Ma quello che al momento interessa a noi non è la prestazione della squadra del tecnico italiano. Ma è proprio l’atteggiamento di Antonio Conte che, in panchina, è sembrato quasi rassegnato. Nessun urlo, nessuna sgommata a bordo campo, nulla di nulla: sì, è vero, due settimane fa è stato operato e questo ha inciso sicuramente, ma nemmeno negli occhi del salentino c’era quella cattiveria che è sempre stata uno dei suoi marchi di fabbrica. Insomma, sembra essere bello ché deciso il futuro. E le sue parole, alla fine della partite, quasi lo confermano in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, le parole di Conte

Abbiamo avuto la sensazione che Conte ieri non avrebbe mai voluto prendere un aereo per tornare a Londra, ma sarebbe rimasto ben volentieri in Italia a preparare il prossimo match di campionato. Una cosa che potrebbe fare il prossimo anno, se qualcuno – la Juventus, ad esempio – si interessasse al suo lavoro per farlo tornare.

Lui, dal proprio canto, i segnali li ha mandati e li continua a mandare: “Futuro? Cerco di vivere il presente, sono successe tante cose in questo periodo. Da italiano, l’Italia è nel mio cuore e resterà sempre nel mio cuore“. Sì, i segnali li manda anche belli prepotenti il salentino che ieri ha dato l’idea con il suo atteggiamento, come detto, quasi di sentirsi a fine corsa in Premier League. Il rinnovo fino al momento non è arrivato e difficilmente arriverà. E questo non fa alto che alimentare le speranze dei tifosi bianconeri.