Juventus-Torino, caso e addio: il tecnico lo ha ‘ceduto’

La Juventus oggi ha giocato uno dei match più importanti della stagione ma è sempre il calciomercato a tenere banco.

Nella sessione dello scorso mese di gennaio la dirigenza bianconero non ha messo a segno alcun colpo in entrata. Il discorso acquisti dunque è stato rimandato guardando alla squadra per la prossima stagione. Non verrà meno il dna vincente del club.

La Juventus nel corso dell’estate dovrà per forza di cose fare dei cambiamenti all’interno del suo organico. Ci sono all’orizzonte delle cessioni, ma anche la partenza di alcuni uomini chiave che si avvicinano alla scadenza del loro contratto. Rinforzi dunque da trovare in tutte le zone del campo e non sarà semplice farlo. Bisognerà tenere sempre d’occhio il bilancio e il monte ingaggi. E molto dipenderà anche dai risultati che la formazione allenata da Massimiliano Allegri riuscirà a conquistare in questa seconda parte della stagione. Sia in Italia che in Europa.

Juventus, Torino alle prese con il “caso Radonjic”

Superato l’ostacolo Nantes, ora la formazione di Allegri potrà tornare a concentrarsi sul campionato di serie A. Dove la classifica non sorride, complice anche la penalizzazione di 15 punti che ha complicato la rincorsa al quarto posto dei bianconeri.

Sulla strada della Juventus ci sarà martedì 28 febbraio il Torino, per un derby della Mole che si preannuncia più incandescente che mai. In casa granata c’è tanta voglia di vincere ma pare non manchino i problemi. Tuttosport infatti ha rivelato come Radonjic sia finito di fatto sul mercato. Sarebbero scattate le condizioni per il riscatto del trequartista dal Marsiglia. Ma il calciatore nelle ultime settimane non ha brillato e il tecnico Juric non ha risparmiato critiche nei suoi confronti. C’è curiosità tra i tifosi del Toro per capire se sarà della sfida o meno.