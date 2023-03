Lascia la Juventus e approda all’Atletico: l’affare si chiude per 15 milioni

Un campione del Mondo lascia la Juventus a fine stagione e approda all’Atletico Madrid: affare da 15 milioni di euro

Diversi giocatori della Juventus non stanno rispettando le attese in questa stagione. Alcuni stanno cominciando a dare segnali di ripresa, altri sono ancora fermi al punto di partenza.

Uno dei giocatori che più sta deludendo le attese in casa Juventus è sicuramente il campione del Mondo, Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è arrivato negli ultimi giorni del calciomercato estivo dal Paris Saint-Germain per rivoluzionare il centrocampo bianconero e prendere le redini del reparto. Dopo un primo periodo di adattamento e di conoscenza dei nuovi compagni, ci si attendeva la massima espressione delle sue qualità. Anche dopo il Mondiale vinto, dove ha giocato poco, il suo andamento con la Juventus non è cambiato. Allegri ha affidato le chiavi del centrocampo a Manuel Locatelli e sembra non fare più affidamento sull’ex Roma ed Empoli. Il classe ’94 non rimarrà a Torino a fine stagione, avendo firmato un contratto di una sola stagione.

Paredes non si è guadagnato la fiducia della ‘Vecchia Signora’ che non intende riscattarlo dal Paris Saint-Germain. Allo stesso tempo, però, neanche il PSG sembra interessato a riprendere l’argentino ed ecco che per Paredes si potrebbe aprire un nuovo scenario in Spagna e che vede protagonista ancora una volta l’Atletico Madrid.

Juventus, Paredes verso l’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid ha puntato Leandro Paredes in vista della prossima sessione estiva di mercato.

L’attuale situazione dell’argentino con la Juventus e la volontà del Paris Saint-Germain di non trattenerlo potrebbe favorire l’inserimento della squadra del ‘Cholo’ Simeone. Il PSG è disposto a sacrificarlo per 15 milioni di euro, una cifra che l’Atletico Madrid ritiene troppo alta per un giocatore che sta disputando una stagione molto negativa. La dirigenza dei ‘colchoneros’, infatti, presenterà una controproposta con una cifra ritenuta più adatta al valore del calciatore argentino. Ecco perché l’Atletico sembra intenzionato a offrire una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Quel che è certo è che la Juventus saluterà Leandro Paredes al termine di questa stagione.