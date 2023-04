Scout in azione: la Juventus visiona il nuovo Marchisio nella terra di Del Piero

Scout in azione, il club bianconero dimostra di voler puntare sempre più sui giovani. Osservatori al lavoro per il classe 2002.

I dirigenti della Juventus non sono ancora nelle condizioni di programmare con serenità la prossima stagione. Mancano poco meno di tre mesi all’inizio della sessione estiva di calciomercato: questo è il periodo in cui di solito si iniziano a gettare le basi, capire chi continuerà a fare parte del progetto e chi no. Ma stavolta è diverso.

La Signora, infatti, potrebbe clamorosamente restare fuori dalla Champions League per effetto della penalizzazione di 15 punti che ne ha rivoluzionato la classifica. Lo scorso gennaio la squadra di Massimiliano Allegri si è rimboccata le maniche per provare a tornare le tre prime quattro ma i punti da recuperare restano ancora tanti. E non è detto che ci riesca in questo concitato rush finale, in cui i bianconeri sono impegnati su più fronti. Oltre al campionato sono in corsa anche in Europa League e in Coppa Italia. La prossima settimana potrebbe tuttavia essere decisiva per fare un minimo di chiarezza. Si conoscerà l’esito del ricorso presentato dai legali della Juventus in merito alla penalizzazione.

Scout in azione, anche la Juventus su Vasic del Padova

Al di là di come andranno a finire le vicissitudini giudiziarie, la Juventus ha intenzione di svecchiare ulteriormente la sua rosa.

Non è un caso che la stagione sia svoltata proprio quando il tecnico livornese ha deciso di coinvolgere alcuni prodotti del vivaio bianconero. Al tal proposito, come riporta Trivenetogoal.it, alcuni osservatori della Juventus sarebbero stati visti una settimana fa a Trento, dove è andata in scena la sfida tra i padroni di casa e il Padova, valida per il campionato di Serie C. Pare che ci sia anche la Signora sulle tracce di Aljosa Vasic, giovane trequartista classe 2002 in forza ai veneti. Un calciatore dalla tecnica sopraffina che sta incantando numerose squadre. Un potenziale acquisto che potrebbe far palpitare i tifosi bianconeri, visto che anche Alex Del Piero, a suo tempo, fu prelevato dal Padova.