Fulmine a ciel sereno in Serie A: perquisizioni in sede, documenti sequestrati

By

Le formazioni di serie A si stanno preparando ad affrontare il prossimo weekend, ma non si parla solo di calcio in questi giorni di aprile.

C’è grande soddisfazione tra gli appassionati italiani per quanto avvenuto nelle coppe europee, con ben cinque squadre che sono riuscite a qualificarsi per le semifinali di Champions, Europa League e Conference. Tra queste anche la Juventus di mister Allegri, che ha eliminato non senza fatica lo Sporting CP.

In questi giorni però si è parlato molto anche di altre vicende extra calcistiche, con la decisione che è arrivata da parte del Collegio di Garanzia del Coni che porterà ad una nuova valutazione del “caso plusvalenze”. Nel frattempo la classifica è stata rivoltata come un calzino, con la Juventus che ha riavuto indietro i 15 punti di penalizzazione ed è schizzata in piena zona Champions League.

Serie A, sequestri in Lussemburgo per la compravendita del Milan

Se i tifosi bianconeri sono stati senz’altro felici per la decisione arrivata ieri, adesso in serie A sono i tifosi del Milan ad essere in leggera apprensione viste le ultime notizie che arrivano dall’estero.

Come si legge sul Corriere della Sera infatti ci sono state perquisizioni e sequestri in Lussemburgo nelle holding di Elliott, che a fine agosto hanno ceduto la società rossonera per 1,12 miliardi alla RedBird. Sequestrati documenti cartacei e digitali che sono riconducibili a questa operazione. Contro gli amministratori della società vengono ipotizzati i reati di abuso di beni sociali e bancarotta fraudolenta. Ad ogni modo il Milan non dovrebbe essere minimamente coinvolto nella vicenda. I rossoneri di Pioli vivono pure una fase caldissima della stagione, alla ricerca del quarto posto e attesi dalla semifinale di Champions League contro l’Inter.