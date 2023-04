Calciomercato Juventus, ciclone Elkann: scelto il nuovo DS

La Juventus è a caccia del nuovo direttore sportivo e si prepara allo slancio definitivo

La Juventus è pronta a una rivoluzione totale in estate che coinvolgerà naturalmente i giocatori ma che partirà dalla struttura societaria.

Uno dei principali obiettivi del club è quello di individuare un nuovo direttore sportivo che possa prendere le redini della società in termini di progetto tecnico. La caccia al nuovo d.s. prosegue ormai da diversi mesi e potrebbe avere lo slancio definitivo entro metà maggio, come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’. La Juventus sa di poter contare, momentaneamente, su Federico Cherubini che potrebbe essere ricollocato alla luce dell’operatività ridotta dall’inibizione; a meno che non sia lui stesso a farsi da parte. E col supporto di Giovanni Manna che, però, difficilmente riceverà una promozione a fine stagione. La ‘Vecchia Signora’, però, sta lavorando su diversi nomi per l’imminente futuro e il candidato principale è sempre il ds del Napoli.

Juventus, caccia al nuovo ds: Giuntoli sempre la prima scelta

La Juventus avrà bisogno di creare un nuovo ciclo, partendo dai gioielli della Next Gen come Fagioli, Miretti, Soulé, Barrenechea, Iling Junior, ma aggiungendo dei profili di spessore per dare forma alla nuova Juve.

Servirà, quindi, un direttore sportivo che possa avere l’esperienza e le intuizioni giuste per affrontare un calciomercato estivo da protagonista, se pur la situazione giudiziaria del club bianconero non dia certezze sul futuro. Qualora la Uefa decidesse di escludere la Juventus dalle coppe europee, il mercato estivo potrebbe essere notevolmente condizionato. La Juve, però, è a caccia del nuovo ds e il nome più caldo rimane quello di Cristiano Giuntoli. Colui che è stato in grado di rinnovare il Napoli, costruendo una squadra completamente nuova, capace di tornare a vincere lo scudetto dopo 33 anni. Più defilati i nomi di Frederic Massara e Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid. Questi due profili, però, sono opzioni al momento più remote per la Juventus che insegue Giuntoli ormai da diverso tempo. Quest’ultimo non si è mai sbilanciato, neppure nelle ultime dichiarazioni in occasione di Juventus-Napoli. Certo è che il corteggiamento dei bianconeri potrebbe essere difficile da rifiutare. Anche se, la sentenza definitiva e le mosse della Uefa contro la Juve, risulteranno decisive nella scelta del nuovo direttore sportivo.