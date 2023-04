Calciomercato Juventus, Vlahovic verso l’addio: le due alternative

Per la Juventus stanno per arrivare le settimane più calde dell’anno, sia per quanto riguarda il campo che per quel che riguarda le vicende extra campo.

Come si chiuderà la stagione dei bianconeri? I tifosi si augurano che si riescano a centrare i due obiettivi per i quali Vlahovic e compagni sono ancora in corsa. Stiamo parlando di uno dei primi quattro posti della classifica di serie A e ancor di più la conquista dell’Europa League che rappresenterebbe una grande soddisfazione per la tifoseria.

Come si legge sul sito ufficiale del club, anche mister Allegri è stato molto chiaro sugli intenti della Juventus. “L’obiettivo di ogni squadra italiana deve essere sempre quello di giocare la Champions l’anno dopo, arrivando quindi tra le prime quattro. Noi ora siamo in lotta per questo e per cercare di vincere l’Europa League, cominciando qualificandoci alla finale. Se saremo bravi e fortunati ci riusciremo, ma comunque avremo fatto il possibile per ottenere quello che vogliamo”.

Juventus, Scamacca o Hojlund se Vlahovic parte

Nel frattempo continuano ad arrivare voci di mercato riguardo i bianconeri, voci che riguardano Dusan Vlahovic. Ormai da qualche settimana il centravanti ex Fiorentina non riesce ad essere decisivo. Il suo rendimento annuale non è stato quello che ci si aspettava, forse anche per via di un modulo tattico che non esalta le sue caratteristiche.

In Inghilterra si parla tanto di un suo possibile approdo in Premier League, con diverse squadre interessate. Su Yahoo Sport si legge anche del fatto che Vlahovic sia stato offerto all’Arsenal – ma anche al Bayern Monaco – per la prossima stagione. La Juventus non vorrebbe però ricavare meno di 80 milioni di euro dalla sua cessione. Somma che andrebbe poi a reinvestire su uno tra Hojlund dell’Atalanta e Scamacca del West Ham, destinati ad essere tra i possibili sostituti del serbo.