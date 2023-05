La Juventus ci dà un taglio: ecco il terzino della stagione 2023/24

Calciomercato Juventus, i bianconeri ci danno un “taglio”: ecco il terzino per la prossima stagione dopo l’infortunio di De Sciglio

Si sapeva già che la Juventus per il prossimo anno avrebbe avuto bisogno di innesti soprattutto in difesa. E, dopo l’infortunio di ieri di De Sciglio, che ha chiuso la stagione in corso e che con molta probabilità, in campo, si rivedrà il prossimo anno, c’è un’altra casella da dover chiudere.

E siccome di soldi ne girano pochi, allora le idee che i dirigenti della Juventus possono farsi venire sono poche. Magari un’idea, così come ne ha avute nel corso di questa stagione, ce la potrebbe avere ancora una volta Massimiliano Allegri, che ha deciso di lanciare i giovani in campo in più di un’occasione e che adesso sarà costretto a chiamare di nuovo ai suoi ordini quell’elemento che ha esordito in Serie A quest’anno, contro il Sassuolo.

Calciomercato Juventus, Barbieri per il futuro

Magari il terzino destro del futuro, la Juventus, ce lo ha in casa. E parliamo di Tommaso Barbieri, classe 2002, contratto fino al 2026 che fino ad oggi si è fatto maggiormente vedere con la formazione bianconera che gioca il campionato di Serie C.

Da adesso in poi, e purtroppo per De Sciglio, probabilmente la sua strada sarà in discesa, visto che almeno dovrebbe entrare nelle rotazioni di Allegri da qui alla fine della stagione. Lui, comunque, nel giorno del suo debutto nella massima serie non ha tremato, anzi, si è fatto trovare pronto, con personalità, con quella voglia che solamente i giovani dimostrano di avere e con quella spregiudicatezza di chi sa di poter dare ancora molto. Anzi, che deve dare tutto. Insomma, il futuro è deciso. Diamoci un taglio, Barbieri!