Juventus-Verona tre titolarissimi assenti: i convocati

Sono usciti i convocati di Juventus-Verona con tre titolarissimi che sono assenti e creano preoccupazione al tecnico.
Gli ospiti di Sammarco dovranno fare a meno di Orban, Valentini e Bella-Kotchap. Ecco la lista dei convocati:
1 Montipò
3 Frese
4 Lovric
5 Edmundsson
7 Belghali
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
24 Bernede
34 Perilli
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
90 Vermesan
94 Toniolo
Nella Juventus non ci saranno invece Juan Cabal e Arek Milik, per loro la stagione è finita.