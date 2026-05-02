Juventus-Verona tre titolarissimi assenti: i convocati

Sono usciti i convocati di Juventus-Verona con tre titolarissimi che sono assenti e creano preoccupazione al tecnico.

Gli ospiti di Sammarco dovranno fare a meno di Orban, Valentini e Bella-Kotchap. Ecco la lista dei convocati:

1 Montipò

3 Frese

4 Lovric

5 Edmundsson

7 Belghali

9 Sarr

10 Suslov

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

24 Bernede

34 Perilli

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

90 Vermesan

94 Toniolo

Nella Juventus non ci saranno invece Juan Cabal e Arek Milik, per loro la stagione è finita.