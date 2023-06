Giuntoli-Juventus, UFFICIALE: Scanavino allo scoperto

Svolta a sorpresa riguardo la nomina di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo della Juventus. Ecco le ultimissime notizie su questo affare.

C’è l’annuncio da parte del direttore generale della Juventus Scanavino che ha fatto il punto della situazione riguardo l’arrivo in bianconeri di Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli non s’è ancora liberato dal club di De Laurentiis con cui ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Ecco il punto di vista della Juventus che attraverso le parole di Scanavino ha chiarito tutto in merito all’arrivo alla Juventus di Cristiano Giuntoli.

Da tempo il nome di Cristiano Giuntoli è stato accostato alla Juventus. La nuova dirigenza ha pensato a lui per rifondare l’area tecnica bianconera. A chiarire tutta la situazione è il direttore generale Scanavino che, nel corso di un’intervista a Sky Sport, ha annunciato tutte le novità per la Juve in vista della prossima stagione. Il club dovrà chiarire alcune situazioni delicata a partire dalla scelta del prossimo direttore sportivo e quella del futuro di Massimiliano Allegri, finito nel mirino dei tifosi e della critica dopo i risultati deludenti dell’ultima stagione in bianconero.

Ultime notizie Juventus: la decisione su Giuntoli, ecco l’annuncio di Scanavino

Attualmente al Napoli, Cristiano Giuntoli dovrà prima trovare un accordo con De Laurentiis per la chiusura anticipata del suo contratto con gli azzurri. La scadenza ufficiale è a giugno 2024, ad oggi non ci sono stati passi avanti per la rescissione. Il patron azzurro non ha ancora sciolto le riserve e in questo momento è preso da altre situazione, come la nomina del prossimo allenatore del Napoli. La Juventus ha ancora tempo per aspettare Giuntoli? C’è fretta in casa dei bianconeri, il club ha voglia di programmare la prossima stagione.

Ecco l’annuncio del direttore generale Scanavino su Giuntoli alla Juventus. “Cristiano Giuntoli, ancora per un anno, ha il contratto con il Napoli. In questo momento non è corretto parlare di lui e commentare nuovamente le voci che lo accostano alla Juventus. Servono, in questo momento, dei punti fermi. Ovvero, persone che hanno il cento per cento di responsabilità e che possono lasciare alle spalle tutti i momenti di incertezza”. Sulla possibile promozione di Manna come nuovo direttore sportivo della Juventus. C’è la conferma di Scanavino. “Posso dire che assumerà ogni responsabilità riguardo le future scelte di calciomercato, che attenderanno la Juventus nei prossimi mesi. Calvo avrà un ruolo dirigenziale e manageriale per stabile e garantire ogni aspetto della parte economica e finanziaria del club riguardo l’aspetto sportivo”. Su Giuntoli, dunque, la Juventus attenderà ancora un po’ di tempo. Nel caso in cui dovesse arrivare la rescissione con il Napoli, il ds potrebbe avviare una collaborazione con Manna e altri suoi collaboratori che arriverebbero in bianconero come Pompilio e Stefanelli.