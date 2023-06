Calciomercato Juventus, doppio affare sbloccato: quasi 40 milioni

Calciomercato Juventus, il doppio affare sembra ormai essere stato sbloccato. In ballo ci sono quasi 40milioni di euro

Un doppio affare che ormai sembra essere sbloccato. Un doppio colpo che la Juventus vuole piazzare nel minor tempo possibile. Senza andare troppo per le lunghe. Uno in entrata e uno in uscita. Sì, anche dicendo addio a Kulusevski sarebbe un colpo.

E allora partiamo appunto dallo svedese che sembra ad un passo secondo quanto riportato da Di Marzio dall’essere riscattato dal Tottenham per 30 milioni di euro. Una cifra importante che soddisfa quelle che erano le intenzioni della società bianconera che ovviamente non si tirerà indietro e darà il via libera definitivo all’operazione. Insomma, non ci dovrebbero essere problemi per l’ex Parma che a Torino non ha lasciato nessun rimpianto.

Calciomercato Juventus, la situazione Milik

E poi c’è la situazione che riguarda Milik: la Juventus non ha esercitato l’opzione per il riscatto fissata a 7 milioni di euro ma ha deciso comunque di riprendere i discorsi con il Marsiglia per il centravanti polacco. In casa bianconera sono stati rotti gli indugi, si vuole prendere l’ex Napoli a titolo definitivo. E magari a 5 milioni l’affare può andare in porto nello spazio di poco tempo.

Anche perché in tutto questo c’è la volontà del calciatore di tornare a Torino a quanto pare, dopo una stagione che, per lui, non è stata così brutta sotto l’aspetto personale. Quando chiamato in causa ha sempre risposto presente e ha sempre dimostrato non solo di poter essere una valida alternativa ma anche di poter dare il proprio contributo dal primo minuto. Ed è anche per questo che probabilmente la Juve ha deciso di prenderlo. Inoltre, e non è una questione da sottovalutare, il polacco potrebbe aiutare quello che potrebbe essere un altro innesto sulla prima linea dei bianconeri, visto che Vlahovic potrebbe essere ceduto davanti ad un’offerta di 80milioni di euro.