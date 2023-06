Milinkovic-Savic a Torino: incontro segreto con la Juve, le ultime

By

Gli arabi alla conquista del calcio europeo. E non c’è da meravigliarsi, visto che ormai quello pallonaro è un mondo che gira sempre di più attorno ai quattrini. Materia prima che certamente non manca alle ricchissime proprietà dei club della Saudi Pro League: inizialmente si pensava che l’ingaggio di Cristiano Ronaldo sarebbe rimasto un caso isolato, ma quello che sta avvenendo in questi giorni smentisce le previsioni iniziali.

Benzema e Kanté, appena ufficializzati dall’Al-Ittihad, hanno già preso la strada del Medio Oriente. Presto potrebbero seguirli anche Ruben Neves, che ha addirittura ancora un anno di contratto con il Wolverhampton – il fatto che inizino ad arruolare anche altri giocatori oltre ai parametro zero è abbastanza emblematico – e l’ex napoletano Koulibaly, reduce da una stagione non entusiasmante al Chelsea. Tutti, ovviamente, pagati a peso d’oro. Ma nel mirino dei principali club d’Arabia sono finiti anche gli allenatori. Non solo sconosciuti, ma pure quelli di un certo spessore. Tra questi c’è anche Massimiliano Allegri, che avrebbe già rispedito al mittente un’offerta importante da parte dell’Al-Hilal.

Milinkovic-Savic a Torino, incontro con i dirigenti della Juventus

Tuttavia, secondo il giornalista Rai Paolo Paganini gli arabi sarebbero tornati alla carica per quanto riguarda il tecnico livornese. Lo conferma il fatto che lo stesso Allegri sia stato avvistato a Montecarlo, dove in questi giorni fanno base gli emissari del club di Riad.

Paganini ha parlato anche del possibile affare Sergej Milinkovic-Savic, che rappresenta il grande sogno della Juventus nel mercato che sta per aprire i battenti. Il centrocampista della Lazio è stato a Torino insieme al suo procuratore Mateja Kezman per discutere con i dirigenti bianconeri. Il serbo potrebbe diventare uno dei principali tormentoni della prossime sessione, visto che sulle sue tracce ci sarebbero anche le due squadre milanesi.