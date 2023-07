Calciomercato Juventus, asse bollente Torino-Roma: si sblocca il doppio affare

Calciomercato Juventus, asse caldissimo Torino-Roma con un’accelerazione che potrebbe arrivare già in questo weekend. Ecco tutti i dettagli

Asse caldissimo Torino-Roma, oltre le temperature che stanno azzannando l’Italia non permettendo a nessuno di respirare. Qui dei giorni caldi interessa poco, le squadre hanno ripreso la preparazione in vista della prossima stagione e in casa bianconera ovviamente tiene banco la questione Bonucci, fatto fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Non andrà in America il difensore che era arrivato al suo ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora. Una decisione già comunicatagli dal club. Se vuole giocare in quelli che saranno gli ultimi 12 mesi da professionista deve trovarsi una sistemazione, che potrebbe essere vicina, secondo le informazioni riportate da LaLazioSiamonoi. Sì, già in questo weekend si potrebbe trovare un accordo per l’addio di Leonardo, verso la Capitale, sponda biancoceleste. Ma non è il solo che potrebbe finire nell’affare.

Calciomercato Juventus, anche Pellegrini da Sarri

Non uno, ma due. Anche Pellegrini infatti, l’esterno che da gennaio in poi è stato proprio a Formello, potrebbe riprendere quella via. Sarri lo vuole, e lui a quanto pare vorrebbe tornare alle sue dipendenze. Un doppio colpo per la Lazio che farebbe contenta anche la Juventus, che si libererebbe di due giocatori che non avranno spazio, abbassando il monte ingaggi soprattutto per quanto riguarda il centrale, che prende 6,5milioni di euro all’anno.

In queste ore probabilmente si sta lavorando sulla formula del doppio addio. Che sarà ovviamente definitivo per Bonucci, ma che invece potrebbe essere ancora in prestito per l’esterno mancino. Insomma, sono ore caldissime e un asse davvero bollente. Ore che potrebbero decidere il futuro di entrambi. Anche perché, ormai si è capito, dentro la Continassa lo spazio per loro sarebbe davvero inesistente.