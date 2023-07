È ancora Juve-Inter, Lukaku non basta: adesso ritorna davvero

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti senza soste mentre ormai manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A.

Poco più di un mese e poi arriverà il tempo delle prime sfide per la Juventus e per le altre formazioni della massima serie. La missione di Allegri e dei suoi ragazzi è quella di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca da troppo tempo in bacheca.

Per puntare in alto c’è bisogno di un mercato importante. La fase di rinnovamento dell’organico è appena iniziata e proseguirà nel corso delle prossime settimane. Tanti rinforzi da trovare in tutte le zone del campo per far sì che la Juventus possa essere al completo, competitiva su più fronti e con tanti elementi di spessore.

Juventus, tra le alternative in attacco torna l’ipotesi Morata

C’è la grana attaccante da risolvere per la Juventus. Certo, tutto dipenderà dalla cessione o meno di Dusan Vlahovic. Il bomber è sulla lista dei possibili partenti, con il Psg pronto a fare l’offerta che dovrebbe convincere i bianconeri a lasciarlo partire. E dunque la dirigenza non può certo farsi trovare impreparata.

Lukaku è il nome caldo, con il belga che pare pronto ora a sposare il progetto bianconero. Tuttavia il suo arrivo a Torino è tutt’altro che certo. Ed è per questo motivo che, come spiega Tuttosport, Giuntoli si sta cautelando seguendo anche altre piste. Okafor e David sono due alternative possibili, ma tra i nomi che circolano c’è anche quello di una punta molto gradita ai tifosi. Quello di Alvaro Morata, che a sua volta sarebbe ben felice di tornare a Torino. C’è però “di mezzo” l’Atletico Madrid: la clausola di rescissione è di 20 milioni di euro. Anche Inter e Roma sono interessate a lui.