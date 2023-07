Calciomercato Juventus, jackpot sfondato: ‘ufficiale’ Lukaku, le cifre

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti senza soste mentre ormai manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A.

La missione principale della formazione di Allegri ora è confermata, dopo l’esclusione dalle competizioni europee. Ci si potrà concentrare sul campionato, nel tentativo di riuscire a conquistare quello scudetto che manca da tanto tempo. Senza dimenticare poi la Coppa Italia.

C’è insomma tanto lavoro da fare, acquisti e cessioni che dovranno rendere la Juventus una squadra forte e competitiva, guardando anche ai prossimi anni. E alla necessità assoluta di tornare al più presto in Europa, visto che la mancata partecipazione costa molto, in termini economici, al club. Nelle prossime settimane ci saranno delle cessioni, ma anche l’arrivo di elementi chiamati ad aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, i bookmaker confermano: Lukaku è vicinissimo

Nonostante tutto il nuovo direttore sportivo Giuntoli sa benissimo che alla Juventus serve l’arrivo di giocatori di spessore. Per essere competitivi nelle competizioni che andranno disputate e anche per mettere le basi riguardo una squadra fortissima per il futuro.

Ecco perché, e non è affatto una novità, la Juventus vuole portare a Torino un centravanti dotato di grande fisico come Romelu Lukaku. Che porterebbe in dote non solo i gol, ma anche carisma, esperienza e dna vincente. La trattativa continua ad andare per le lunghe, ma ormai il suo arrivo pare essere una formalità. Lo confermano anche le quote di alcuni bookmaker, che sono un indizio importante. Come si legge su Agipronews infatti l’approdo di Lukaku è bancato a “solo” 1.75. Se si guarda alle altre quote (Roma a 12, Milan a 15) si capisce come il belga sia davvero ad un passo dal vestire la maglia bianconera.