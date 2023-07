Fiato sospeso Juventus: lesione muscolare, svelati i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Juventus: lieve lesione per un centrocampista che non sarà disponibile per diversi giorni. Le ultime in casa Juve

La Juventus prosegue la tournée negli Stati Uniti per prepararsi al meglio alla nuova stagione e dopo l’amichevole col Milan si prepara a quella contro il Real Madrid del 3 agosto a Orlando.

Contro i rossoneri sono arrivate buone risposte, soprattutto dal nuovo acquisto Timothy Weah, protagonista di diverse giocate interessanti. La Juve è alle prese con alcuni infortunati, uno su tutti Pogba che sta ancora lavorando a parte dopo due mesi dall’ultimo infortunio in campionato contro la Cremonese. Intanto arrivano anche brutte notizie per Massimiliano Allegri dal ritiro negli Stati Uniti. Oltre alla situazione critica di Paul Pogba, l’allenatore bianconero perde anche un altro centrocampista.

Juventus, Rovella out 10-15 giorni: lascia la tournée in America

Si tratta di Nicolò Rovella che ha rimediato un infortunio che lo costringerà ad abbandonare la tournée in America.

L’ex Genoa non ha preso parte all’amichevole contro il Milan di pochi giorni fa. Dopo il problema muscolare accusato, Rovella si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Si tratta di una lesione muscolare che lo costringerà a stare fuori dal campo per diversi giorni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2001 starà fermo per circa 10-15 giorni e proseguirà con il percorso di recupero per cercare di essere pronto per l’inizio del campionato. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Rovella che è rientrato a Torino dopo il prestito al Monza ma potrebbe essere nuovamente in uscita.