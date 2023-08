Triennale UFFICIALE per Del Piero: cosa cambia per il suo ritorno alla Juve

Triennale ufficiale per Alessandro Del Piero: ecco cosa cambia per il suo ritorno alla Juventus. Le ultime novità sull’ex capitano

Si è parlato molto di un suo possibile ritorno, in vesti diverse da quelle che lo hanno sempre contraddistinto, alla Juventus. Un ritorno che, senza ombra di dubbio, sarebbe stato accolto in maniera meravigliosa da tutti. Ma le cose, almeno per ora, non stanno andando come tutti speravano.

Del Piero infatti, come si legge in maniera ufficiale sul sito di Sky Sport, ha firmato un contratto triennale con la tv satellitare. Sarà ancora presente negli studi televisivi per altre tre stagioni, e questa è una notizia che fa piacere a chi lo guarda, visto che la sua competenza calcistica è sotto gli occhi di tutti e anche i toni, e i modi, sono quelli di un signore del calcio.

Triennale per Del Piero, lontana l’ipotesi dirigente

In questo modo è evidente diventa difficile pensare a un Del Piero dirigente bianconero. Eppure lui, nel momento delle dimissioni di Andrea Agnelli, aveva immediatamente dimostrato la sua disponibilità a dare una mano nel momento nelle difficoltà. Ma poi le cose hanno preso una direzione che ormai conosciamo tutti, per ultimo con l’arrivo di Giuntoli dal Napoli.

Il sogno di un Del Piero in dirigenza, quindi, dovrebbe purtroppo rimanere tale. Una notizia non positiva per il popolo bianconero, una notizia che non apre a nessuna di quelle che potrebbe essere un ipotesi di coinvolgimento dell’ex capitano nel nuovo corso. Chissà, magari le cose potrebbero cambiare e prendere una piega diversa nei prossimi mesi, ma per ora è così. E se Alex ha accettato questo incarico vuole dire, anche, che niente o poco si è mosso in queste ultime settimane.