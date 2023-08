30 milioni di euro: definitivo, la Juventus stappa lo champagne

30 milioni di euro, i bianconeri spingono per la cessione definitiva del giocatore in Inghilterra: fissato il prezzo.

L’estate 2023 verrà ricordata come quella in cui i sauditi hanno letteralmente rivoluzionato il calciomercato europeo. Tutti, nel Vecchio Continente, sapevano delle grandi ambizioni dei ricchi club della Saudi Pro League, che soltanto pochi mesi prima avevano convinto Cristiano Ronaldo a lasciare Manchester e la Premier League e sposare il loro progetto.

Ma in pochi potevano prevedere che nel giro di qualche mese altri campioni seguissero le orme del cinque volte Pallone d’oro. L’aspetto più “preoccupante” di questa vicenda, se vogliamo, è che in Arabia Saudita non ci sono finiti solamente ultratrentenni o giocatori a fine carriera come CR7. Hanno detto sì anche calciatori che in Europa avrebbero ancora potuto dire la loro, come Sergej Milinkovic-Savic e Ruben Neves. Il serbo e il portoghese non hanno ancora compiuto 30 anni ma non se la sono sentiti di rinunciare ad un’offerta monstre come quella sottopostagli dall’Al-Hilal. Entrambi, insieme all’ex napoletano Koulibaly, avranno l’opportunità di giocare con Neymar, ultimo grande acquisto dello storico club di Riad. Il brasiliano ex Psg però si è subito infortunato. E resterà fuori un mese.

30 milioni di euro, il Fulham fa sul serio per Kean

L’Al-Hilal, dopo aver chiuso l’affare Neymar, doveva risolvere il problema attaccante. E nei giorni scorsi ha arruolato Aleksandar Mitrovic, centravanti serbo ex Fulham.

Un movimento che, indirettamente, potrebbe riguardare da vicino anche la Juventus. Sì, perché i Cottagers ora hanno bisogno al più presto di un sostituto. E, secondo il The Guardian, l’avrebbero individuato in Moise Kean, attaccante bianconero che potrebbe lasciare Torino entro la fine del mercato. La Signora ha bisogno di liquidità per continuare a rinforzarsi ma ha chiesto al Fulham 30 milioni di euro per liberare il prodotto del suo vivaio. Niente prestiti: la Juve contempla una sua cessione solamente a titolo definitivo.