La Juventus si è garantita il futuro: firma UFFICIALE fino al 2027

La Juventus si è garantita il futuro, i bianconeri hanno blindato un altro dei loro gioielli: quattro anni di contratto per lui.

Una sessione di mercato improntata quasi esclusivamente sul risparmio. Fare in modo che i conti quadrassero era la missione principale di Cristiano Giuntoli, arrivato a Torino proprio per “tagliare” ove possibile.

L’ex direttore sportivo del Napoli l’aveva fatto in maniera magistrale alle falde del Vesuvio: furono le cessioni, infatti, a creare le basi per la vittoria dell’agognato scudetto, che nella città partenopea attendevano da addirittura 33 anni. Per gli acquisti bisognerà aspettare gennaio. Forse. Oppure la prossima estate, chi lo sa. In attesa di tempi migliori la Juventus ha preferito risparmiare, prima di tutto. Senza gli introiti della Champions League, del resto, era l’unica strada percorribile. Qualcuno storcerà anche il naso, ma sfoltire la rosa era la sola cosa da fare per poter tornare ad investire dopo una stagione complicatissima per la Signora. L’altro obiettivo di Giuntoli è quello di portare avanti la politica dei giovani, che la Juventus in realtà ha iniziato a perseguire ormai da diversi anni.

La Juventus si è garantita il futuro, Yildiz ha rinnovato

Resta chi è pronto, va in prestito chi ancora ha bisogno di dimostrare qualcosa. Kaio Jorge e Soulé avevano bisogno di accumulare minuti, che il Frosinone potrà concedergli.

✍️ 𝗬𝗜𝗟𝗗𝗜𝗭 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ Kenan ha rinnovato ⚪⚫! — JuventusFC (@juventusfc) August 30, 2023

Rimarrà a Torino invece Kenan Yildiz, attaccante turco classe 2005 per cui Massimiliano Allegri stravede. Un gioiellino che nei prossimi anni potrebbe esplodere definitivamente. E per il quale nel corso di quest’estate si erano mosse diverse squadre, dal Benfica al Fenerbahçe, come ha svelato ieri Tuttosport. La Juve ha respinto qualsiasi offerta e adesso ha voluto blindare il suo talento, facendogli firmare un contratto fino al 2027. L’accordo era nell’aria ma pochi minuti fa è arrivata anche l’ufficialità.