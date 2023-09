Allegri lascia la Juve: incontro segreto, dice subito addio

Allegri lascia la Juve, il futuro del tecnico bianconero dipende inevitabilmente da cosa succederà in questa stagione.

Quella di Massimiliano Allegri è stata un’estate movimentata. Il tecnico bianconero nel bel mezzo della bella stagione si è trovato davanti a un bivio. Ha dovuto scegliere se continuare ad essere l’allenatore della Juventus, alla quale lo lega un contratto fino al 2025, oppure se intraprendere una nuova avventura professionale in Saudi Pro League.

Sì, le tentazioni ci sono state anche per lui. Sul piatto c’era un’offerta importante ma alla fine Allegri ha rifiutato, manifestando la volontà di rimanere a Torino. Probabilmente non gli andava giù l’idea di lasciare la Juve da “perdente”: in questi due anni, infatti, il tecnico dei cinque scudetti di fila non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. E cioè riportare la Juventus sul tetto d’Italia, lì dove l’aveva lasciata nel 2019. Nell’ultimo biennio è stato invece sommerso di critiche, sia per quanto riguarda la qualità del gioco che esprime la sua squadra sia per i risultati. Nella gestione Allegri 2.0 il club bianconero non ha sollevato alcun trofeo, restando a secco per due stagioni di fila.

Allegri lascia la Juve, i sauditi tornano all’assalto

L’allenatore originario di Livorno ha rischiato più volte di essere esonerato. La sua panchina ha vacillato lo scorso anno, quando la Juventus si è ritrovata fuori dalla Champions League già dopo la fase a gironi.

Ma la società, nonostante i risultati insoddisfacenti, continua ad avere fiducia in lui. E ne fa anche una questione economica, visto che un eventuale esonero peserebbe in maniera non indifferente sulle casse del club. Allegri, ad ogni modo, ha terminato i “bonus”. Se non farà bene quest’anno la riconferma diventerà un miraggio. Nel frattempo, attenzione alle mosse dei sauditi, che potrebbero tornare all’assalto. A tal proposito un insider Juventus mercato, secondo Calciomercatonews.com, ha svelato su Twitter che presto ci sarà un incontro a Brescia tra l’entourage del tecnico e un emissario arabo.