Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo di Chiesa: spunta l’accordo ‘segreto’

Il commento del giornalista sulla questione rinnovi in casa Juventus: da Gatti a Chiesa e Vlahovic. Il punto

Il giornalista Giovanni Albanese è intervenuto ai microfoni di TV PLAY, soffermandosi sulla Juventus.

In particolare si è concentrato sui temi di campo ma anche sulle questioni legate al mercato: “Non sarà facile col Sassuolo. La Juventus ha necessità di trovare conferme. La normalità deve essere vincere, è un ciclo che sta nascendo, parliamo di una squadra giovane. Non può permettersi di perdere di vista l’equilibrio mentale e non può sentirsi favorita su squadre che sono già proiettate verso la lotta scudetto. La Juve ha valori importanti e merita il posto in classifica che ha ma dopo quattro giornate non si possono guardare i punti, bisogna correggere gli errori. Allegri ha fatto bene a richiamare all’ordine. Non sarà una passeggiata sabato contro il Sassuolo. Non mi aspetto cambiamenti rispetto alla gara con Lazio. Credo sia un segnale del fatto che è alla ricerca di continuità, anche negli uomini”.

Juventus, dal campo ai rinnovi: “Sta per firmare Gatti, su Chiesa ho un dubbio”

Giovanni Albanese si è soffermato anche sulla questione rinnovi sul quale la Juventus sta lavorando assiduamente nelle ultime settimane.

Di seguito le sue parole: “Per quanto riguarda i rinnovi la società sta lavorando tanto. Tra martedì e mercoledì dovrebbe firmare Gatti e si sta parlando con Rugani con cui si valuta su un rinnovo triennale. Vlahovic è in agenda per Ottobre. Su Chiesa ho un dubbio. I buoni rapporti tra Giuntoli e Ramadani potrebbero portare a rimandare in primavera la questione rinnovo, senza fretta. Con Chiesa l’esigenza è quella di blindare l’investimento. Tutti gli altri sono rinnovi che servono per spalmare gli ingaggi su più anni e abbassare l’ammortamento nell’immediato. Tra questi ci sono Szczesny, Kean ma anche Vlahovic. Una linea già tenuta e dimostrata durante il mercato estivo” ha concluso il giornalista che ha aggiunto una chicca in tema mercato: “La Juventus sta studiando qualcosa per gennaio ma dovrà essere un colpo in linea col progetto intrapreso. Un giocatore non di Champions ma magari di Europa League o Conference”.