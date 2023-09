Juventus-Lecce, lo sfogo dell’ex portiere: “Ogni volta ci fanno due palle così”

Juventus-Lecce, il commentatore ha parlato degli episodi “incriminati” che hanno fatto andare su tutte le furie D’Aversa.

Non una bella Juventus ma dopo la debacle con il Sassuolo ciò che servivano erano solo i tre punti. Bisognava ripartire per dimenticare Reggio Emilia.

I bianconeri, pur con qualche difficoltà di troppo, ci sono riusciti, battendo il sorprendente Lecce nell’anticipo del primo turno infrasettimanale della stagione. I salentini erano ancora imbattuti, avevano grande entusiasmo e rappresentavano una potenziale insidia da non sottovalutare. Per domarli è bastato un gol di Arek Milik. Il centravanti polacco, schierato al posto di Vlahovic, ha risposto presente, come del resto aveva sempre fatto nella passata stagione ogni volta che veniva chiamato in causa. Una partita, dicevamo, tutt’altro che entusiasmante, in cui gli ospiti hanno prodotto ben poco. A fine partita, tuttavia, non sono mancate le polemiche. Non le ha mandate a dire l’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa, che davanti alle telecamere non è stato tenere con il direttore di gara, Giua. Secondo il tecnico giallorosso non c’era il calcio d’angolo da cui è nato il gol di Milik. “La deviazione di Rabiot con la testa è chiara – ha detto – Poi è vero che il Var non poteva intervenire, ma l’arbitro poteva vedere il fallo di mano di Rugani”.

Juventus-Lecce, Orsi scatenato: “Andare contro i bianconeri è diventata una moda”

D’Aversa ha avuto da ridire anche sulla seconda ammonizione del centrocampista Kaba, che è finito sotto la doccia prima del previsto per una simulazione.

Episodi che, ad ogni modo, hanno fatto discutere. A prendere le “difese” della Juventus ci ha pensato l’ex portiere Nando Orsi, commentatore ed opinionista su Sky. “Ogni volta che vince la Juventus – ha spiegato a Radio Radio – ci fanno due palle così per un rigore o un calcio d’angolo. Non voglio difendere la Juventus, ma ogni volta che vince c’è un clamore enorme per un fallo non dato o cose del genere. Se per esempio vince l’Inter, la Fiorentina, l’Atalanta con qualche episodio a favore non gliene frega niente a nessuno. Il Lecce ieri non ha fatto mezzo tiro in porta, D’Aversa dovrebbe spiegare perché la squadra ha giocato male. È diventata una moda quella di andare contro la Juventus”.