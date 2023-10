Conferma dall’Inghilterra: la Juve lo prende dalla Premier

Conferma dall’Inghilterra, potrebbe essere lui il rinforzo per l’attacco richiesto da Allegri: i bianconeri ci provano.

La Juventus domani sera scenderà di nuovo in campo per affrontare il Verona nel posticipo del sabato di Serie A. Per i bianconeri è un’occasione da non sciupare nella maniera più assoluta. Battere gli scaligeri significherebbe salire in vetta alla classifica per qualche ora.

In attesa, ovviamente, delle sfide che nel giorno successivo vedranno protagoniste le due milanesi: l’Inter domenica pomeriggio ospiterà la Roma degli ex Mourino e Lukaku, il Milan invece sarà di scena al “Maradona” contro il Napoli di Rudi Garcia. Tra le squadre che al momento occupano i primi tre posti l’impegno più agevole, almeno sulla carta, ce l’hanno gli uomini di Massimiliano Allegri. Guai, però, sottovalutare un avversario come quello gialloblù, che si recherà allo Stadium senza nulla da perdere, nonostante la vittoria manchi da agosto e gli ultimi risultati siano stati tutt’altro che entusiasmanti. Il tecnico livornese, chiederà dunque la massima concentrazione ai suoi uomini, nella speranza di poter recuperare quanti più titolari possibili. In attacco Vlahovic dovrebbe partire di nuovo dal 1′.

Conferma dall’Inghilterra, su Sancho c’è anche la Juve

Gli infortuni degli attaccanti hanno scompaginato più volte i piani di Allegri, che non a caso aveva chiesto un centravanti cosiddetto “di scorta” durante l’ultimo mercato estivo.

I soli Milik e Kean, infatti, non bastano, malgrado la Juve quest’anno non giochi nessuna competizione europea. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, potrebbe accontentare l’allenatore a gennaio, quando la Signora dovrà per forza effettuare qualche colpo in entrata, anche low cost per tamponare l’emergenza a centrocampo. Tra gli obiettivi della Juventus c’è anche Jadon Sancho, attaccante esterno del Manchester United che non rientra più nei piani dei Red Devils. In queste ore sono arrivate anche conferme dall’Inghilterra: secondo il giornalista inglese Dean Jones la Juve starebbe valutando un trasferimento già nella finestra di gennaio.