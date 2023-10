Calciomercato Juventus, accordo e firma: si dimezza l’ingaggio

Intesa per il rinnovo sempre più vicina: la Juventus è intenzionata a ridurre l’ingaggio di un difensore

Il calciomercato della Juventus potrebbe avere una sterzata a gennaio, dove potrebbero presentarsi delle occasioni.

A centrocampo la squadra di Allegri sta soffrendo la mancanza di alternative, complici le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, due giocatori che a inizio stagione erano considerati fondamentali per il progetto bianconero. Cristiano Giuntoli proprio a centrocampo dovrà cercare di intervenire con tempestività ma anche in difesa la Juve non se la passa meglio. Le assenze di Danilo e Alex Sandro, alla quale si aggiunge quella di De Sciglio, stanno costringendo Allegri a delle scelte obbligate. Col Milan ha fatto addirittura il suo esordio il classe 2005 della Next Gen Dean Huijsen. Oltre ai giovani, anche alcuni giocatori poco impiegati stanno ritrovando minutaggio.

Juventus, Rugani verso il rinnovo: biennale con stipendio ridotto

Complici le numerose assenze nel reparto difensivo, Daniele Rugani ha ritrovato minutaggio nelle ultime uscite della Juventus.

Nel big match di San Siro contro il Milan ad esempio, è sceso in campo dal primo minuto, portandosi a casa una prestazione senza particolari sbavature. Nelle ultime 4 gare di campionato è stato impiegato tre volte, compresa l’ultima gara contro i rossoneri. Nelle altre due occasioni è partito titolare nel match casalingo con il Lecce, subentrato, invece, nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Se pur abbia ancora 29 anni, negli ultimi anni la carriera di Rugani è stata decisamente in ombra e anche i prestiti al Rennes in Francia e al Cagliari non hanno lasciato il segno. Alla fine, però, il difensore italiano ha scelto sempre i colori bianconeri, anche a costo di giocare poco. Come riportato da Nicolò Schira, Rugani vorrebbe restare a Torino anche a costo di ridursi l’ingaggio. Attualmente il difensore ex Empoli percepisce 3 milioni di euro a stagione, ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2024. Col rinnovo il suo guadagno scalerebbe a 1,8 milioni. La Juventus è intenzionata a offrirgli un rinnovo biennale fino al 2026, anche a coronamento di un percorso serio e professionale da parte del ragazzo.