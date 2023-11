Calciomercato Juventus, scambio e cash per Vlahovic: Allegri ha il suo nuovo mediano

Durante questa sosta di campionato continua a essere il calciomercato uno degli argomenti di maggiore dibattito tra i tifosi.

Lo sguardo inevitabilmente è già proiettato al futuro e alle mosse che il club dovrà compiere nelle prossime sessioni di calciomercato. Per far sì che la rosa possa essere forte e competitiva non solo in Italia ma anche in Europa. Perché è chiaro che l’ambizione della Juventus è quella di tornare al più presto a giocare in Champions League.

Finora i risultati sono senz’altro dalla parte della squadra allenata da Massimiliano Allegri che è nelle primissime posizioni di classifica. E che spera di riuscire a rimanere in lizza anche per lo scudetto, nonostante la rosa dell’Inter sembri essere decisamente migliore e maggiormente assortita. Lo scontro diretto contro i nerazzurri che è in programma subito dopo la sosta sarà un vero e proprio banco di prova per testare le ambizioni di Chiesa e compagni.

Juventus, l’Atletico Madrid in pressing per Vlahovic: de Paul in cambio?

Non si può però non evidenziare che a gennaio si aprirà una finestra di trasferimenti che per la Juventus sarà molto importante. Perché la società bianconera dovrà riuscire a trovare delle nuove pedine a centrocampo per rimpiazzare gli indisponibili fagioli e Pogba.

Nel corso di queste settimane si stanno facendo tanti nomi sui possibili obiettivi dei bianconeri. Elementi con caratteristiche tecniche e tattiche diverse. Difficile pensare che si faranno degli investimenti importanti, Giuntoli proverà a sfruttare qualche occasione o a imbastire delle trattative che prevedano un esborso non consistente. “Elgoldigital” spiega come l’Atletico Madrid continui a sognare l’arrivo di Vlahovic per rinforzare l’attacco. Il serbo non è incedibile per i bianconeri. E si potrebbe anche pensare che gli spagnoli, oltre ad una somma cash importante, possano anche mettere sul piatto il cartellino di de Paul. Il centrocampista argentino sarebbe pedina gradita per Allegri.