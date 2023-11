Svolta improvvisa: cifre e formula per il passaggio di Phillips alla Juve

Svolta improvvisa, l’esclusiva di Calciomercato.it: si valuta il prestito secco oppure con diritto di riscatto.

Con la Serie A che si ferma per due settimane per dare spazio agli impegni delle nazionali, il mercato diventa automaticamente l’argomento principale. Del resto, gennaio non è lontanissimo.

Certo, prima della sessione invernale ci sono ancora tante partite da giocare, ma è molto difficile non farsi distrarre dai rumors circa quelle che potrebbero essere le operazioni, sia in entrata che in uscita, della propria squadra nella prossima finestra dei trasferimenti. Tra i club più attivi, a gennaio, ci sarà probabilmente la Juventus, chiamata a rinforzare un centrocampo che nel giro di poche settimane ha perso due importanti tasselli come Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il francese, trovato positivo in seguito ai controlli antidoping effettuati dopo la prima giornata di campionato, al momento è sospeso. Ed è assai probabile che incapperà in una lunga squalifica. Discorso simile per il giovane calciatore cresciuto nelle giovanili bianconere. Coinvolto nell’inchiesta sulle scommesse, è stato squalificato fino a maggio e potrà giocare soltanto l’ultimo turno di Serie A.

Svolta improvvisa, la trattativa per l’inglese entra nella fase calda

La Juventus, com’è noto, non può investire grosse cifre ma deve fare di tutto per regalare almeno un centrocampista di spessore a Massimiliano Allegri.

🚨ESCLUSIVO! La trattativa tra il #ManchesterCity e la #Juve per #Phillips entra nella fase calda: si lavora ad un prestito secco o con il solo diritto di riscatto. Il giocatore, come appreso da https://t.co/00c8BbKvMQ, è sempre più vicino a vestire il bianconero!

❓ L’inglese è… pic.twitter.com/ADNpCFGeBt — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 15, 2023

Il prescelto, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe Kalvin Phillips del Manchester City. Il nazionale inglese con Guardiola non ha trovato molto spazio e non disdegnerebbe un’avventura altrove. Stando a quanto riporta Calciomercato.it, la Signora sarebbe più vicina all’ex Leeds: si lavora ad un prestito secco oppure solo con diritto di riscatto. La trattativa è entrata nella fase calda, con i dirigenti bianconeri Giuntoli e Manna che ad inizio settimana hanno già incassato il sì del Manchester City. Un altro indizio l’ha dato lo stesso Guardiola dopo il 4-4 con il Chelsea di domenica scorsa: “Andranno via tutti quei giocatori che sono scontenti – ha detto il tecnico catalano – Provvederemo a sostituirli”.