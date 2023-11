UFFICIALE, escluso dai convocati: Juve-Inter, attesa col botto

UFFICIALE, il giocatore è alle prese con l’influenza e non farà parte del gruppo che presto raggiungerà la Germania.

Sarà un weekend insolito, il prossimo. Già, perché i principali campionati europei, compresa la Serie A, si sono nuovamente fermati per consentire ai propri giocatori di prendere parte alle qualificazioni ai prossimi Europei (oppure ai Mondiali, se parliamo di Sudamerica) con le rispettive nazionali.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in questi giorni sta lavorando con un gruppo ristretto: è rimasto a Torino solamente chi non è stato convocato. L’allenatore livornese incrocia le dita, sperando che nessuno dei suoi, al momento in giro per l’Europa e per il mondo, torni infortunato. Sì, perché domenica 26 novembre è in programma una partita troppo importante. Non siamo neppure al giro di boa e non potremmo pensare di definire quella con l’Inter una gara decisiva: c’è difatti un intero campionato davanti. Ma è inutile negare che il derby d’Italia abbia un fascino particolare, soprattutto con l’attuale situazione di classifica. Inter prima a quota 31 punti, Juventus seconda a quota 29. E dietro il vuoto.

UFFICIALE, Calhanoglu influenzato: via dal ritiro turco

In trepidazione anche Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter, che ieri ha “tremato” dopo la notizia dell’affaticamento muscolare di Alessandro Bastoni durante un allenamento con l’Italia di Luciano Spalletti.

Il pilastro della difesa nerazzurra, in seguito agli accertamenti di rito, ha immediatamente abbandonato il ritiro di Coverciano. Prematuro affermare che con la Juventus ci sarà o meno, ma Inzaghi farà di tutto per recuperarlo. Ma alla Pinetina rientrerà presto anche Hakan Calhanoglu, che non farà parte del gruppo della nazionale turca impegnata dopodomani in un’amichevole con la Germania. La selezione allenata dall’italiano Vincenzo Montella è già qualificata aritmeticamente ad Euro 2024 e dopo la sfida coi tedeschi affronterà il Galles nell’ultimo turno di qualificazioni. Calhanoglu sarebbe alle prese con l’influenza, come riferisce la Federcalcio turca. “Considerando il suo stato di salute e l’informazione che sua moglie che aspetta un bambino – si legge nella nota – il nostro giocatore è stato escluso dalla rosa dei candidati della nostra Nazionale per decisione del nostro comitato tecnico”.