Rottura dei legamenti UFFICIALE: anche la Juve ora trema

La Juventus è attesa come una delle protagoniste sicure della prossima sessione invernale di calciomercato. Quali novità in vista?

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ormai da qualche tempo sta lavorando sui rinforzi da portare alla corte di Massimiliano Allegri. Volti nuovi necessari per rinforzare sempre più un organico che sembra avere tutte le carte in regola per centrare grandi traguardi.

La Juventus finora si è districata molto bene in questa prima parte della stagione conquistando quei risultati positivi e esclamativi che l’hanno portata tra le prime della classe. In questo modo si può senz’altro sognare di riuscire a tagliare il traguardo minimo della qualificazioni alla prossima Champions League. Ma è chiaro che bisogna anche iniziare a programmare la squadra dei prossimi anni ed è per questo motivo che muoversi con anticipo a volte può essere decisivo per bruciare la concorrenza. Gennaio proprio per questo motivo potrebbe essere un mese molto importante.

Juventus, Barco può sfumare: ecco perché

La concorrenza, dicevamo. Sempre più forte e in alcuni casi con disponibilità economiche che i bianconeri, soprattutto in questa fase, non dispongono. Ecco perché può diventare complicato poter duellare con alcune squadre su degli obiettivi. Le dinamiche di questi giorni potrebbero ad esempio allontanare definitivamente da Torino Valentin Barco.

Il laterale sinistro classe 2004 del Boca Juniors è uno dei talenti più in vista del calcio mondiale e la Juve lo sta seguendo ormai da tempo. Non è la sola, ovviamente. Il Real Madrid potrebbe rompere gli indugi per lui visto che ha perso per lungo tempo Camavinga. Il francese si è infortunato gravemente ai legamenti e dovrà rimanere out. Ancelotti lo ha schierato spesso come terzino sinistro e questo potrebbe spingere gli spagnoli a fare subito una offerta per Barco per averlo a disposizione già da inizio gennaio. Uno scenario in evoluzione.