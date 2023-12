Genoa-Juventus, pagelle e voti: tanti rimandati, una sola certezza

Trasferta molto insidiosa quella di questa sera per la Juventus, che è stata ospite del temibile Genoa di Gilardino.

Risultato finale 1-1 a “Marassi” al termine di 90 minuti molto combattuti. Per i bianconeri è una mezza battuta d’arresto, visto che ora l’Inter ha l’opportunità di allungare al comando della graduatoria. Ma va detto che stasera ci si è trovati di fronte un avversario davvero ben messo in campo, che ha dato filo da torcere a Bremer e soci.

Nella prima frazione di gioco la Juventus è riuscita a trovare il vantaggio poco prima della mezzora con Chiesa, che si è orocurato e poi realizzato un calcio di rigore non lasciando scampo a Martinez. Ad inizio ripresa però il Genoa è riuscito ad acciuffare il pareggio con Gudmunsson, lesto ad anticipare Szczesny segnando il gol dell’1-1. Le due squadre hanno giocato il resto della sfida a viso aperto, ma il punteggio non si è più sbloccato.

I voti bianconeri di Genoa-Juventus

E’ tempo di voti e pagelle bianconere dunque per la sfida di questa sera.

Szczesny 6, Gatti 5.5, Bremer 6, Danilo 5.5; Cambiaso 6 (87′ Yildiz sv), McKennie 6, Locatelli 6, Miretti 5.5 (74′ Iling-Junior sv), Kostic 5.5 (68′ Weah 6); Vlahovic 5.5 (68′ Milik 5.5), Chiesa 7.

Non è stata una serata semplice per alcuni giocatori bianconeri. Kostic ha vissuto una serata così e così, pochi gli spunti degni di nota così come quella di Vlahovic. Che si è visto in poche occasioni, da lui è sempre lecito attendersi qualcosa in più. Serata di sofferenza anche per altri giocatori della squadra di Allegri, come Danilo e Miretti. Le sostituzioni operate in corsa dall’allenatore non sono servite a fare la differenze. E così il voto più alto nelle pagelle va a Federico Chiesa. Non solo per il gol, ma anche per la tenacia con la quale ha cercato di incidere in questa sfida.