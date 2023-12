Mondiale per club, UFFICIALE: la Juventus gode solo a metà

Con un lungo comunicato, la FIFA ha spiegato tutti i criteri che saranno invalsi per la partecipazione dei club al prossimo Mondiale per club.

La Juventus ha ancora una chance per garantirsi l’accesso alla prossima edizione dei Mondiali per club, che andrà in scena negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio.

Da pochi istanti, infatti, la FIFA ha diramato tutte le condizioni di accesso alla competizione. Vi parteciperanno 32 squadre ripartiti in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due di ogni girone staccheranno il pass per gli ottavi. Questo è l’aspetto strutturale. Ma vediamo insieme quali sono le squadre che si sono garantite l’accesso o che sperano di strapparlo nelle prossime settimane.

L’Italia non può portare ai Mondiali più di due compagini. Un di questi è riservato all’Inter, che si à già assicurato ufficialmente il pass per la competizione. Per l’altro posto, al momento, la Juventus è attualmente favorito sul Napoli. Tuttavia, i bianconeri non potranno migliorare il loro coefficiente nel ranking a causa della mancata partecipazione alle Coppe Europee. Ragion per cui gli Azzurri, andando avanti nella massima competizione continentale, potrebbero ancora sperare di superare la Juve, distante al momento 6 punti in termini di coefficiente (47 contro 41).