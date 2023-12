Juventus, l’intervista di Cambiaso: “C’è attenzione a ogni dettaglio, Allegri mi sta cambiando”

Le parole del terzino bianconero Andrea Cambiaso sul suo percorso di crescita alla Juventus e sul rapporto con Massimiliano Allegri

Il terzino della Juventus Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di DAZN durante il format Dan Talks.

L’esterno ex Genoa e Bologna ha fatto un primo bilancio della sua avventura in bianconero, ad oggi molto positiva e anche sorprendente per la velocità con il quale si è integrato nel gruppo. Fin ora ha collezionato un gol e 2 assist, decidendo anche la sfida col Verona con la rete allo scadere. Cambiaso ha parlato naturalmente anche dell’andamento della squadra e della filosofia del club: “Della Juve mi ha stupito l’attenzione maniacale a ogni minimo dettaglio. Noto la differenza da questo punto di vista con le altre squadre in cui ho giocato, Bologna, Genoa ed Empoli. Non si lasciano sfuggire nulla. Stamattina ad esempio abbiamo fissato l’intervista alle 12, ho chiesto se potevo mangiare dopo visto che ci alleniamo alle 14:30 ma mi hanno detto di mangiare prima. Sembra una cosa banale ma è esplicativo dell’attenzione che hanno. Non lasciano nulla al caso”.

Juventus, Cambiaso: “Allegri mi sta cambiando, la Juve è attenta a ogni dettaglio”

Cambiaso ha raccontato anche il rapporto con Massimiliano Allegri che ha dimostrato di avere grande fiducia nelle sue qualità, preferendolo spesso anche allo stesso Kostic.

“Con il mister va bene, abbiamo un ottimo rapporto ma mi trovo bene anche con Landucci e tutto lo staff. Sono toscani, persone simpatiche e alla mano. Allegri mi sta cambiando sotto tutti gli aspetti, mi rendo conto di essere già più razionale in campo; prima ero più istintivo. Quando sono arrivato mi diceva che avevo troppa voglia di prendere il pallone, spesso uscivo fuori tempo e venivo saltato”. Il terzino della Vecchia Signora ha anche spiegato l’aspetto che più ha limato in questi mesi in bianconero: “Adesso sto imparando ad essere più paziente e a capire meglio le dinamiche di gioco. Ho raggiunto un equilibrio, prima mi facevo trasportare dagli eventi, adesso sono più equilibrato ed è l’aspetto che più ho migliorato”.