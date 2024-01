Blitz disperato Juventus: chiusura definitiva, firma per l’Inter

Blitz disperato Juventus, l’assalto in extremis di Giuntoli non ha sortito gli effetti sperati: il suo futuro è nerazzurro.

È sempre Juventus contro Inter. Sia in campionato, dove per lo scudetto è ormai una corsa a due tra bianconeri e nerazzurri, sia sul mercato. Sono diversi, infatti, gli obiettivi che Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli hanno in comune. Tra questi ci sono molti parametro zero, giocatori che andranno in scadenza la prossima estate e che da 48 ore sono liberi di accordarsi con qualsiasi squadra.

Juve e Inter sono da tempo sulle tracce di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che da pochi mesi ha anche ottenuto la cittadinanza italiana. Il polacco compirà 30 anni a maggio e sembra destinato a lasciare la città partenopea dopo otto anni. In estate aveva dichiarato amore eterno al club azzurro, rifiutando offerte importanti dall’Arabia Saudita, ma qualcosa si deve essere spezzato. La trattativa per il rinnovo si è interrotta in maniera brusca, come qualche settimana fa ha confermato anche lo stesso presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis in un’intervista. “Tra il dire e il fare – queste le parole del patron del Napoli – c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”.

Blitz disperato Juventus, Zielinski firmerà con l’Inter

Un indizio di mercato che non è passato inosservato. Milano e Torino, infatti, condividono lo stesso clima e le nebbie sono certamente più frequenti rispetto a Napoli.

+++Aggiornamento #Zielinski+++ Piotr ha scelto l’Inter, salvo scenari imprevisti firmerà con il club nerazzurro. La Juventus ha provato, attraverso Giuntoli, a fare un blitz: tentativo fallito così come fallita la mediazione tentata dal Napoli per assicurarsi il rinnovo.… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) January 2, 2024

Fatto sta che Zielinski sembra aver preso una decisione definitiva. Nel suo futuro, come confermato dal giornalista di Calciomercato.it Marco Giordano, potrebbe esserci l’Inter. “Piotr ha scelto l’Inter – scrive Giordano sul social X – salvo scenari imprevisti firmerà con il club nerazzurro. La Juventus ha provato, attraverso Giuntoli, a fare un blitz: tentativo fallito così come fallita la mediazione tentata dal Napoli per assicurarsi il rinnovo. Zielinski, che è diventato cittadino italiano lo scorso 27 dicembre, ha preso in considerazione solo offerte arrivate dalla Serie A”.