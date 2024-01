Calciomercato Juventus, ritorno storico: sta succedendo di tutto

Allarme dal Brasile: un club punta il gioiello della Juventus per gennaio. Il punto sull’attaccante

Inizia il calciomercato e per la Juventus è tempo di pensare ai colpi in entrata ma anche alle possibili uscite.

Kaio Jorge fa parte di quella lunga lista di giovani sfornati dalla Juventus in queste ultime stagioni. Gli infortuni non gli hanno permesso di esplodere come i vari Matias Soulé ed Enzo Barrenechea ma al Frosinone negli ultimi tempi sta trovando spazio e prestazioni. Il gol realizzato su rigore contro il Lecce è stato il suo primo in Serie A, una rete che forse mette fine a un calvario e apre un nuovo brillate capitolo della sa carriera. Il suo talento non è mai stato in discussione ma il grave infortunio rimediato durante il suo periodo in bianconero ha compromesso la sua crescita. Il classe 2002, però, ha tanti estimatori, soprattutto in Brasile.

Juventus, assalto dal Brasile per Kaio Jorge

Secondo JS Esportes, il Bahia vorrebbe provare a portare in Brasile Kaio Jorge, cercando di stanare la Juventus.

Il Bahia vuole competere per il titolo con Flamengo, Palmeiras e Atletico e per farlo ha bisogno di rinforzi di livello. Kaio Jorge è un profilo che farebbe molto comodo al club per fare quel salto di qualità di cui parlavamo. Kaio sarebbe certamente lusingato dall’idea di poter tornare nel suo Paese. Ha vestito in passato la maglia del Santos, prima di trasferirsi nel 2021 alla Juventus. Di contro, però, sta iniziando a trovare continuità col Frosinone di Eusebio Di Francesco e interrompere questo suo percorso in Italia sul più bello potrebbe essere controproducente per lui.

CONFIRMADO! Bahia quer montar SUPERTIME em 2024 para brigar com Flamengo, Palmeiras e Atlético. Além de Everton Ribeiro, o tricolor tem interesse em Kaio Jorge ex Santos e mais um zagueiro de “Nível A” para a temporada.#Bahia #MercadoDaBola pic.twitter.com/Pjo9U5pPvA — JS Esportes (@JSEsportesRio) January 3, 2024

La Juventus ha il potere di decidere il futuro dell’attaccante, potendo contare su un contratto che lo lega fino al 2026.